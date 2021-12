Francis van Broekhuizen neemt de plaats van Buddy Vedder over in het panel van The Masked Singer tijdens de eindejaarsspecial van het programma. Vedder, die normaal een team vormt met Gerard Joling, was verhinderd, meldt RTL Boulevard.

Vorig jaar was er ook een eindejaarsspecial van het populaire programma op RTL 4, waarin bekende Nederlanders in een pak een liedje ten gehore brengen, maar die was alleen op 31 december te zien. Dit jaar is er zowel een uitzending op Oudejaarsavond als een op Nieuwjaarsdag.

De panelleden, Joling, Van Broekhuizen, Loretta Schrijver en Carlo Boszhard, moeten raden welke bekende Nederlanders ze horen zingen.

Net als in de vorige editie zijn de BN'ers verkleed als klok, sneeuwpop, vuurwerk, oliebol en champagne. Maar dit jaar is daar ook nog een nieuw personage aan toegevoegd: de kerstboom. Op Oudejaarsavond 2020 keken er zo'n 2,4 miljoen mensen naar The Masked Singer.