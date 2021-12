Patrick Martens is woensdagavond uitgeroepen tot winnaar van Het Perfecte Plaatje. De foto's van de acteur en presentator werden beter beoordeeld van die van medefinalist Frits Sissing. Martens wil eerst nog wat meer kennis en ervaring opdoen voordat hij overweegt om erin verder te gaan.

Sissing en Martens kregen in de finale, opgenomen op Bonaire, drie opdrachten. Martens wist er naast één gelijkspel twee te winnen, waaronder het drieluik dat hij maakte van de ongerepte natuur op het eiland, dat ook wordt gepubliceerd in National Geographic.

"Ik had nul ervaring met fotografie, heb nooit een professionele camera in handen gehad", vertelt Martens in gesprek met NU.nl. "Toen we in april de camera kregen, zakte de moed me in de schoenen. Ik dacht dat het me nooit zou lukken om de technische kant in korte tijd onder de knie te krijgen." Dus oefende de presentator volop met fotograferen, ook buiten de opnames. "Overal had ik dat ding bij me."

“Toen de groep steeds kleiner werd, hadden Georgina en ik zoiets van: nu willen we ook samen in de finale.”

Dat wierp z'n vruchten af. "Als je een beetje de technieken zoals de sluitertijd en diafragma kan loslaten, dan kan je creatiever nadenken. In het begin was het nog niet aan de orde bij mij. Toen was een scherpe foto mijn enige doel. Naarmate ik er meer feeling voor kreeg, werd het ook steeds leuker. Maar ik zou mezelf desondanks wel omschrijven als een paniekerige en stressvolle fotograaf, haha."

Martens overleefde ronde na ronde en moest in de loop van de opnames afscheid nemen van andere publieksfavorieten als John Heitinga (die vrijwillig het programma verliet omdat hij trainer werd van Jong Ajax) en acteur Juvat Westendorp. Ook zijn beste vriendin Georgina Verbaan presteerde steeds beter. "Toen de groep steeds kleiner werd, hadden Georgina en ik zoiets van: nu willen we ook samen in de finale. Dus toen we samen naar Bonaire mochten, was dat de kers op de taart." Verbaan moest in de eerste van de twee afleveringen durende finale het veld al ruimen.

Een van de foto's die Patrick Martens maakte voor zijn drieluik op Bonaire. Een van de foto's die Patrick Martens maakte voor zijn drieluik op Bonaire. Foto: Patrick Martens

'Wil er wel mijn sidejob van maken'

Martens vertelde in de finaleaflevering "zeker meer te willen doen" met fotograferen. "Als alles goed gaat, dan zou ik er best mijn sidejob van willen maken."

Maar eerst wil de presentator meer ervaring opdoen. "Ook al heb ik gewonnen, ik ben nog geen fotograaf. Ik heb niet al het gevoel dat ik alle skills al beheers en dat ik nu gelijk ga schieten. Binnenkort ga ik een dagje mee op pad met wat gastjuryleden uit Het Perfecte Plaatje en ik zou nog wel wat vette workshops willen volgen. En misschien ga ik wel samen fotograferen met Georgina. Binnenkort gaan we castingfoto's van elkaar schieten als een soort eerste klus. Normaal gesproken betaal je veel geld om dat te laten doen, nu hebben we de kennis om dat zelf aan te pakken."

Op welke foto is Martens het meest trots? "De foto die ik mocht maken van mijn moeder. Je zit in zo'n gekke bubbel en ineens stapt daar een bekende binnen. Normaal draagt ze een fleecejack en nu werd ze verkleed in Hollywoodglamour. Het was een fantastische dag, ik zag haar enorm genieten en ik kreeg er ook nog eens een 9 voor."