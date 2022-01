Als alles geheim moet blijven en niemand te vertrouwen is, is het een enorm risico om 100.000 mensen bij je geheim te betrekken. De makers van Wie is de Mol? deden het afgelopen zomer toch: in het 22e seizoen mocht de kijker voor het eerst vanaf het begin al meekijken. Dat leverde presentator Rik van de Westelaken hele spannende momenten op.

In een livestream ontmoetten ruim 125.000 kijkers afgelopen zomer de elf kandidaten van het nieuwe seizoen. Heel even kregen ze een kijkje in het proces: de kandidaten moesten hen ervan overtuigen dat zij níét de Mol zijn.

Degene die het overtuigendst was, kreeg een vrijstelling voor zichzelf en mocht iemand anders uitkiezen die eveneens een vrijstelling kreeg. Wie de winnaar van de vrijstelling was, weten de stemmers nog niet: dat wordt pas bekend op 1 januari, in de eerste aflevering op televisie.

Dit is een heel bijzonder seizoen, want we hebben al even een kijkje kunnen nemen als fans. Hoe was dat voor jou?

"Heel spannend. Normaal gesproken werk je als presentator van Wie is de Mol? toe naar een climax: dat moment in de finale waarop je alles moet samenvatten en bij elkaar moet laten komen. Dat is een gewichtig moment, waar je hard over nadenkt en mee bezig bent in de loop van het seizoen. Nu was dat moment er ineens al helemaal op het begin, haha."

"Los van dat feit: dat je live aan het spel bezig bent terwijl er duizenden mensen meekijken, is zenuwslopend. Alles wat er fout kan gaan, zien mensen dan gebeuren. En in dit spel is het heel erg belangrijk dat er niets fout gaat. Daar komt nog eens bij dat je geheim wil houden waar je zit, ook omdat er een risico is dat mensen proberen de livestream te kapen. En omdat we in een land zaten waar de stroom nog weleens uitvalt. Plus dat er een risico is dat een van de kandidaten net te veel zegt."

“Die livestream was echt rock 'n roll.”

"Dit was echt rock 'n roll, hartstikke leuk bedacht, maar het kwam wel allemaal op mijn schouders terecht: ik ben verantwoordelijk voor alle andere makers op zo'n moment. Het zweet gutste uit mijn lijf en dat was echt niet alleen omdat het er heel warm was."

"Meteen na de livestream hadden we de executie, dus voor de kandidaten was het ook heftig. Ze moesten in een biecht met de billen bloot, wetende dat de familie en vrienden tegen wie ze net gelogen hadden over waarom ze weggingen ook keken. En dan sta je ook nog tegenover medekandidaten, die je niet in je kaarten wil laten kijken, te verkondigen dat je echt niet de Mol bent. Het was voor hen de confrontatie: in dit spel is écht niets wat het lijkt."

Het contact met de fans is nóg sterker geworden, ze hebben vragen mogen insturen en mogen meestemmen. Is dit stiekem ook een manier om de fans een beetje af te leiden? Want ze zitten er altijd bovenop.

"Het scheelt dat de namen meteen bekend zijn. Normaal heb je dat fans op zoek gaan: wie zal het zijn? Dat element is nu verdwenen en daarmee loop je wellicht minder risico. Maar het maakt je ook extra kwetsbaar, want iedereen die ons nu tegenkwam in Albanië wist meteen dat het voor Wie is de Mol? was. En wat bleek? Er waren dit jaar behoorlijk wat Nederlanders op vakantie in Albanië, mensen die wij allemaal proberen te vermijden."

"Daar hebben we een heel systeem voor bedacht met mensen die alles in de gaten houden zodat we elkaar kunnen inseinen. Op die manier zijn we een paar keer ternauwernood ontsnapt: ik heb zelfs een keer op een terrasje met mijn hoofd op tafel gelegen, alsof ik heel moe was, omdat ik geen kant meer op kon toen er Nederlanders op ons afkwamen."

"We zoeken het ook weleens op hoor, dat maakt het spannend. Zo hebben we heel brutaal op het strand een spel opgenomen tussen een heleboel Nederlanders. En niemand had iets door."

Op sociale media worden ieder seizoen complotten besproken en wordt alles gecontroleerd: van hoelang iemand weg is geweest, tot de camera's die in wijken hangen waar opnames zijn. Dat is dit jaar natuurlijk niet anders, maar misschien wel heftiger door deze bekendmaking. Hou jij dat in de gaten?

"Er zitten wel collega's mee te kijken op fora. Dit jaar wilden we het land per se geheim houden. Ook omdat je al het risico hebt genomen de kandidaten zo vroeg bekend te maken en je niet wil dat een showbizzprogramma een verslaggever stuurt om eens mee te kijken bij onze opnames."

"Als een kandidaat iets weggeeft over een opdracht, zoals dat ze hadden geslapen op een berg, maakt dat je al kwetsbaar. En de fans zijn echt heel knap: zelfs op basis van een waterput waar ik voor stond, konden mensen erachter komen dat we bij een slot in Albanië stonden."

"Ik word daar heel blij van, dat de fans zo betrokken zijn. Het hele jaar door maak ik zware journalistieke programma's en ben ik bezig met heftige thema's. Het is dan echt fijn even geen rotnieuws te hoeven brengen en mensen blij te maken. Ik heb die afwisseling ook nodig."

Jij kende Hila Noorzai al. Zij is je collega bij EenVandaag.

"Het voortraject was heel grappig: ik wist dat zij meedeed, zij wist dat zij meedeed, maar we hebben het er niet over gehad. Tot we heel kort voor de opnames bij de visagisten zaten en Hila vertelde dat ze op vakantie ging. Dan moet ik toch even testen hè? Haha. Dus ik zeg: 'O leuk! Waar ga je heen?' Haar gezicht toen, ik zag haar denken: lul. Maar ze reageerde heel goed. Ik wist toen: zij kan uitstekend liegen."

“Het spel wordt dit seizoen echt heel hard gespeeld. Iedereen manipuleert de hele tijd.”

De deelnemers zijn de afgelopen seizoenen heel erg bezig geweest met zichzelf verdacht maken. Nu zijn ze het seizoen gestart met een pleidooi waarom ze het juist níét zijn. Heb je dat de dynamiek in de groep nog zien veranderen?

"Daar ontstond het wantrouwen: kandidaten zagen elkaar liegen, ook omdat iedereen een vrijstelling wilde verdienen. Het vertrouwen is dit seizoen heel ver te zoeken. Sterker nog: mensen die met elkaar een bondje hebben, vertrouwen elkaar ook niet. Het spel wordt dit seizoen echt heel hard gespeeld. Iedereen manipuleert de hele tijd."

Het seizoen is begonnen met een enorme twist. Zijn de makers er erg mee bezig geweest dat de lat daarmee hoger is komen te liggen voor de rest van het seizoen?

"Haha, jemig. Ik vind dat we dat altijd moeten doen. We zijn aan het einde van het seizoen ook nooit 100 procent tevreden, dat moet je houden. Dan kijk je naar een aflevering en denk je: ik had dit heftiger gewild, of dit juist niet."

"Voor heel veel mensen zal de eerste aflevering op 1 januari toch de eerste kennismaking zijn. Dit jaar beginnen we aan het einde. Het hele seizoen draait om de ontmaskering. Er volgt ook een gemaskerd bal. Het wordt nog spannender, echt waar."

