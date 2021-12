Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson zo lang mogelijk te overleven op een onbewoond eiland en deze zondag is daar eindelijk een einde aan gekomen. Robbert Rodenburg wist in een spannende finale Anouk Maas, Do van Hulst en Britte Lagcher achter zich te houden en mag zich officieel dé Robinson van 2021 noemen.

34 dagen lang hebben de finalisten van Expeditie Robinson soms letterlijk op een houtje gebeten. Het was keihard werken, met allerlei twists en heftige opdrachten, maar uiteindelijk stonden daar vier finalisten die het allemaal op hun eigen manier verdienden.

De laatste opdracht was een flinke strijd, met heel veel verschillende elementen waarop het op allerlei manieren fout zou kunnen gaan. En een keiharde conclusie: van de vier finalisten mochten er maar drie meedoen aan het laatste deel. Van Hulst viel als eerste af, en zo ging de bloedstollende finale tussen Rodenburg, Maas en Lagcher.

Rodenburg had meteen al een flinke voorsprong en hoe hard zijn medefinalisten ook werkten, hem inhalen bleek onmogelijk.

Je bent de winnaar van 2021. Op welk moment werd het voor jou duidelijk: ik zou dit weleens helemaal kunnen gaan winnen?

"Echt pas op de allerlaatste dag, bij de uitleg van de proef. De rest van de tijd heb ik er eigenlijk gewoon niet over na durven denken. Dat klinkt gek, want natuurlijk wil je winnen. Maar er waren zoveel sterke kandidaten, ik durfde het geen ruimte te geven in mijn hoofd. Na de halve finale was er vooral dat gevoel van: ik heb de finale gehaald! En daarna was er weinig tijd om te denken: en nu winnen."

"Misschien was het zelfs pas tijdens het spelen van de finale, trouwens. Dat moment dat ik zo ver vooruitliep op de rest. En ik wist al: dat met die bijlen gooien kan ik wel, door waterpolo. Het is krankzinnig dat ik zo ver vooraan heb gestaan, dat heb ik echt niet aan zien komen."

Je hebt het een heel lange tijd geheim moeten houden, terwijl er ongetwijfeld heel veel mensen naar gevraagd hebben. Hoe was dat?

"We waren begin juni terug en vanaf dat moment vond ik het eigenlijk meteen ontzettend lastig. Zeker als ik dan zag en hoorde dat mensen grapjes maakten - 'Ik geef je een week' - was het heel moeilijk daar niet tegenin te gaan. Dan wil je zo graag zeggen: o ja, moet jij eens opletten, haha."

"Ik ben daar ook wel bang voor geweest hoor, of mensen het me wel zouden gunnen. Ik heb steeds dingen net niet gewonnen en die eerste weken zag je mij amper, terwijl ik echt heel veel deed op het eiland. Ik heb Twitter en zo ook bewust genegeerd, je moet helemaal niet willen weten wat heel Nederland van je vindt."

"Het voelt nu gek, dat ik het er gewoon met jou over mag hebben. Ik was op een gegeven moment zo getraind, zo alert op alles wat ik zei. Ik ben echt heel blij dat ik het nu gewoon mag vertellen en het erover mag hebben. Zo fijn dat dat gelieg voorbij is."

Robbert Rodenburg met zijn trofee. Robbert Rodenburg met zijn trofee. Foto: BrunoPress

Dit jaar was er heel erg veel commentaar, onder meer over de lengte van de expeditie en alle extra eilanden. Dyantha Brooks en Wietze de Jager schrokken zo van het lange spel dat ze besloten afscheid te nemen. Ben jij nooit in de verleiding gekomen?

"Ik vond het niet per se te lang duren, maar bij de samensmelting erachter komen hoeveel mensen er echt nog waren was een mentale klap. Dat was echt heel heftig, dat zag ik ook bij Dyantha heel erg. Maar zelf besloot ik: de knop moet om, we moeten door. Het is nou eenmaal hoe het is, daar verander je niks aan."

"Natuurlijk heb ik ook momenten gehad dat ik naar huis wilde. Dan sprak ik met JayJay (Boske, red.) of Do en ging het wel weer. En de dagboekmomenten hebben ook veel geholpen, dat was bijna een beetje therapie met mezelf. Ik heb ook zo vaak gedacht: wat zeik je nou? Ik ben 23, ik heb geen kinderen en geen relatie. Kijk naar Do en Jay die dat wel hebben en zij gaan ook door. Maar ja, ik mis ook mensen."

"Dat ik ben gebleven, komt echt door mijn bewijsdrang naar familie en vrienden toe. Ik wilde ze echt graag laten zien dat ik het kon en ik weet dat ik mezelf het niet vergeven had als ik weg was gegaan."

Op sociale media werd ook gevonden dat er een vies spel werd gespeeld. Dat heb jij op het eiland van Yuki Kempees en Britte Lagcher grotendeels gemist, want pas op het allerlaatst kwam je erbij. Hoe was het om terug te zien wat zich op dat eiland heeft afgespeeld?

"Ik vond het vooral heel heftig om te zien wat er online allemaal gezegd werd. Het commentaar en de kritiek ging echt te ver: als jij mensen toewenst dat hun familie iets overkomt vanwege een spelletje, dat is toch niet normaal? Heel eerlijk: ik ben blij dat ik laat op dat eiland terecht ben gekomen, want ik vond het wel een heftig spel. Bij ons ging het allemaal veel gemoedelijker en kon je het spel soms ook even van je afzetten. Dat had ik wel nodig."

Het zien van de finale vonden sommige kijkers een beetje teleurstellend, omdat deze een heel lange aanloop had naar het spel en jij en je medefinalisten uiteindelijk helemaal niet meer aan het woord kwamen op het eiland zelf. Wat vond jij van de uitzending?

"Voor mij voelt gisteren echt als één groot zwart gat, haha. Het ging allemaal heel snel voor mijn gevoel en ik heb het niet op zo'n manier meegekregen. Maar ik ga er nog wel even rustig voor zitten, want ik wil het wel nog terugzien."

Wat maakt iemand de perfecte Robinson?

"Ik denk dat ik dit seizoen heb bewezen dat iedereen een Robinson kan zijn. Mensen moeten het beeld laten vallen dat een Robinson groot, sterk en stoer moet zijn. Iedereen kan een Robinson zijn, als je maar hard doorzet, keihard knokt en blijft dromen."