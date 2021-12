Op1 zal deze week te zien zijn vanuit VondelCS in Amsterdam. De zondag ingelaste uitzending over de gevolgen van de nieuwe lockdown was al te zien vanuit die locatie. De studio in het Vondelpark dient als tijdelijk onderkomen voordat het programma vanaf januari vanuit Hilversum gaat uitzenden.

De uitzending van zondag was bij uitzondering ook vooraf opgenomen. Dat maakte presentator Sven Kockelmann aan het begin van de uitzending duidelijk.

Omroep WNL laat weten dat dit te maken had met het op- en afbouwen van het decor vanwege de verhuizing van de studio op het Amsterdamse Westergasterrein naar Hilversum. Ook de inzet van medewerkers speelde een rol bij de beslissing.

Op1 blijft deze week te zien vanuit VondelCS. De uitzendingen zijn dan weer gewoon live, aldus WNL.

Tijdelijke locatie zorgt voor galm

Voor de locatie in het Vondelpark is gekozen uit praktische overwegingen, zegt de omroep. Omdat het WNL-programma WNL Op Zondag hier ook vandaan komt, kan de talkshow gebruikmaken van hun techniek.

Uit berichten op sociale media bleek dat het kijkers zondag opviel dat het nogal galmde in VondelCS. Dat komt volgens de omroep door de wat kale ruimte en het gebruik van tafelmicrofoons. Momenteel worden geen microfoons op de kraag geplaatst in verband met het houden van 1,5 meter afstand.