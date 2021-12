Zangeres Maan, presentator Tijl Beckand en zanger Nick Schilder behoren tot de gasten van Lago di Beau, het nieuwe programma van Beau van Erven Dorens.

In het programma ontvangt Van Erven Dorens elke week twee gasten aan het Comomeer in Italië. De presentator gaat met ze in gesprek en reist samen met hen door Noord-Italië.

Andere gasten in het programma zijn presentatrice Miljuschka Witzenhausen, cabaretière Claudia de Breij, radio-dj Ruud de Wild, Netwerk Acute Zorg-voorzitter Ernst Kuipers en zangeres Edsilia Rombley.

Lago di Beau is vanaf zondag 2 januari iedere week om 21.35 uur te zien bij RTL 4.