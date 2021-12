De Nederlandse Ayana is zondag met haar nummer Mata Sugu Ao Ne op de laatste plaats geëindigd bij de negentiende editie van het Junior Eurovisie Songfestival, dat plaatsvond in Parijs. De overwinning was voor Armenië.

Nederland eindigde zondagavond met 43 punten op de negentiende plaats. Armenië ging er met de winst vandoor met 224 punten. De dertienjarige zangeres Maléna Fox zong het winnende liedje Qami qami in zowel het Engels als het Armeens.

Ayana zei zaterdag op een persmoment al dat ze verwachtte "erg zenuwachtig te zijn" voor het optreden. "Dat ben ik altijd voordat ik moet optreden, maar zodra ik begin met zingen verdwijnt dat gevoel gelijk."

Frankrijk won vorig jaar met het nummer J'imagine van zangeres Valentina. Zij kreeg toen 200 punten van de jury.

De Nederlandse groep UNITY eindigde vorig jaar op de vierde plaats. De enige keer dat Nederland het Junior Songfestival won was in 2009. Ralf Mackenbach won toen met het nummer Click, Clack.