Presentatrice Yvon Jaspers doet in het programma Onze boerderij verslag van de start van haar eigen boerderij, meldt KRO-NCRV.

De Boer zoekt Vrouw-presentator was al langer van plan om een eigen boerderij te starten.

"Een jaar of vijf geleden kreeg ik mijn eigen jerseykoetje Suus. Zij woont bij Gijsbert, mijn buurboer", vertelt Jaspers. "Ik heb Gijsbert gevraagd of ik voor een jaar een stukje van zijn land mag gebruiken. Na een paar jaar goed nadenken stemde hij enthousiast in."

Enkele van de boeren die ze de afgelopen jaren heeft begeleid voor Boer zoekt Vrouw zullen haar helpen. " De een heeft verstand van akkerbouw, de ander van kippen en weer een ander van varkens", vertelt Jaspers.

"Ze zullen mij helpen met bouwen van stalletjes, adviseren over hoe we het beste de grond kunnen bewerken, welke dieren ik moet gaan houden en wat de grote valkuilen zijn."

Hoe Jaspers het ervan afbrengt is in het najaar van 2022 te zien in de serie Onze boerderij bij KRO-NCRV op NPO1.