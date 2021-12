De Nederlandse Ayana treedt zondag voor miljoenen kijkers op tijdens het Junior Eurovisie Songfestival in Parijs. Dat vindt de veertienjarige zangeres uit Bussum heel spannend, vertelde ze zaterdag tijdens een persmoment.

"Ik weet zeker dat ik heel nerveus zal zijn", zei Ayana, die meedoet met het nummer Mata Sugu Ao Ne. "Dat ben ik altijd voordat ik moet optreden, maar zodra ik begin met zingen verdwijnt dat gevoel gelijk."

De zangeres heeft in ieder geval veel geoefend. "Met de zangcoach, dansers en de danscoach. En ik vind veel uitrusten ook heel belangrijk."

Ayana is als vijftiende van de in totaal negentien deelnemers aan de beurt. Ze ziet Enzo uit Frankrijk met zijn nummer Tic Tac als haar grootste concurrent. "Dat is een heel sterk lied dat iedereen kan meezingen. En de dansers zijn ook heel goed."

Ayana, die Britse en Japanse ouders heeft, draagt haar optreden op aan haar familie in Japan. "Die heb ik al twee jaar niet gezien door corona."