Het Top 2000 Café is vanwege het coronavirus dit jaar wederom niet toegankelijk voor publiek. Via tv-schermen kan het publiek wel virtueel aanwezig zijn.

"Dat is natuurlijk ongelooflijk jammer, maar we hebben vorig jaar met de schermen een origineel alternatief gevonden dat werd omarmd door publiek én dj's", zegt zendermanager van NPO Radio 2 Peter de Vries. "Opeens was NPO Radio 2 te gast bij de luisteraars thuis."

De uitzending van de NPO Radio 2 Top 2000 begint op zaterdag 25 december om 0.00 uur met de openingsshow van Bart Arens.

Queen staat met Bohemian Rhapsody voor de achttiende keer op de eerste plek in de Top 2000. Danny Vera, de nummer één van vorig jaar, bevindt zich met Rollercoaster op nummer twee.