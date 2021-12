De finale van het derde seizoen van The Masked Singer werd vrijdagavond gewonnen door Jamai Loman. In gesprek met NU.nl vertelt de presentator én muzikant hoe heerlijk hij het vond om in het Cupido-pak te kruipen en helemaal in zijn rol op te gaan.

Loman vond het wel lastig om zijn identiteit niet te verhullen rondom de studiovloer. "Je staat daar met een lasmasker op en in een zwart trainingspak waar met grote letters 'ik mag niet praten' op staat. Ik stond tussen allemaal collega's waar ik al vijftien jaar mee werk. Een lachje kan je op zo'n moment al verraden. Ik moest echt voorzichtig zijn, elk stapje vond ik eng."

Toch lukte het de 35-jarige presentator lang om zijn identiteit verborgen te houden. Al hadden zijn ouders het na één woord al door. "M'n moeder stuurde me een hartje met een pijl erin op WhatsApp. Toen wist ik genoeg."

Het grote publiek had langer de tijd nodig om het uit te vogelen. "Dat komt misschien ook wel doordat veel mensen me vooral als presentator kennen en bijna vergeten dat ik ook zanger ben. Dat werkte in mijn voordeel."

'Het is niet alleen een zangwedstrijd, maar ook een spel'

Loman werd eerder voor het tweede seizoen van het programma gevraagd, maar zijn agenda liet het niet toe. Dat gaf hem de kans om in de eerste twee seizoenen bij anderen af te kijken. "Ik dacht: ik moet een soort strategie hebben. Het is namelijk niet alleen een zangwedstrijd maar ook een spel. Als je een beetje fantasie hebt, dan is dit heerlijk om te doen."

Hij probeerde het pak echt tot leven te laten komen. "Ik wilde er een soort superheld van maken." De zanger leerde zichzelf een ander loopje aan en ging volledig op in zijn rol. "Daardoor dachten ze in eerste instantie nooit aan mij. Alleen als ze de stem hoorden. Dat vonden ze zo verwarrend."

De jury dacht lang dat Charly Luske of Thomas Berge in het Cupido-pak zat. "Ik snap de vergelijking wel. De houding die ik probeerde aan te nemen lijkt een beetje op die van Charly. Ik vind het een eer, want het zijn geweldige zangers."

Jamai Loman in zijn Cupido-pak. Jamai Loman in zijn Cupido-pak. Foto: RTL

Dansen als Lady Gaga

Een aantal kijkers had commentaar op het pak van Loman, omdat het volgens hen minder groots en uitbundig was dan de pakken van zijn medekandidaten. Hijzelf was er juist erg blij mee. "Daardoor kon ik makkelijker bewegen en dansen."

Dat was iets waar de zanger onwijs naar uitkeek. "Ik wilde zo graag een keer een choreografie doen zoals Lady Gaga dat doet." Hij is echt van het pak gaan houden. "Al is het volledig gemaakt van suède en leer, dus het was heel warm en allesbehalve comfortabel."

Het was volgens hem makkelijker om uit zijn comfortzone te stappen met behulp van het pak. "Waarom denk je dat carnaval zo'n groot succes is? Als je gezicht bedekt is, ga je iets verder dan normaal. Als Cupido kon ik dingen doen die ik normaal niet zou doen, omdat het allemaal in character is. Het bracht me terug naar mijn musicaltijd. Dat mis ik weleens, me helemaal verliezen in een rol."

'Zingen is altijd een deel van mij'

Hoewel Loman op televisie veel te zien is als presentator van programma's als The Voice Kids, is het op muzikaal vlak al een tijd stiller. Toch lijkt hij de smaak weer te pakken te hebben na zijn The Masked Singer-avontuur. "Elke dag denk ik: ik wil meer muziek maken. Ik ben echt een muzikant en ik zing elke dag met heel veel plezier."

Momenteel focust hij zich echter op een paar presentatieprojecten bij RTL. "Maar zingen is altijd een deel van mij en komt wel weer. Het liefst zou ik een theaterconcert willen doen, maar ik denk dat dat er voorlopig niet in zit", zegt de zanger, doelend op de coronamaatregelen.

Wel is hij binnenkort te zien in de nieuwe muzikale spelshow Secrets Duets. "Hier zing ik ook. Daar kijk ik erg naar uit."