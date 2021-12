De finale van The Masked Singer heeft vrijdag gemiddeld ruim 2,5 miljoen kijkers naar RTL 4 getrokken en was daarmee het best bekeken programma van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Zanger en musicalacteur Jamai Loman kwam als winnaar uit het cupidopak tevoorschijn. Hij won een rechtstreeks duel met zangeres Emma Heesters, die vermomd was als krokodil.

Dit jaar was er minder belangstelling voor de eindstrijd van het zangprogramma. Vorig jaar trok de finale, die door zanger Jan Dulles werd gewonnen, bijna vier miljoen kijkers.

Na The Masked Singer werd het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO1 het best bekeken: daar schakelden ruim 1,7 miljoen mensen voor in. Het RTL Nieuws van 19.30 uur trok meer dan 1,6 miljoen kijkers en was goed voor de derde plek op de lijst.

De slimste mens op NPO2 trok ruim 1,2 miljoen kijkers en de registratie van het kerstgala van André Rieu in Maastricht was goed voor 913.000 kijkers. Op SBS6 trok de kerstfilm Home Alone 2: Lost in New York 361.000 belangstellenden.