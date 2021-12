Talpa deelt informatie over zijn zenders en programma's niet meer met het AD, bevestigt de zender vrijdag aan NU.nl nadat Angela de Jong dit nieuws had gedeeld in haar column in de krant. De omroep deelt geen persberichten meer met het AD en plant ook geen interviews meer in.

"Wij constateren dat sommige media in toenemende mate op ongefundeerde wijze roddels, achterklap en valse beeldvorming verspreiden", laat een woordvoerder namens Talpa weten. "Wij kiezen ervoor om dat soort media geen actieve informatie over onze projecten te geven."

Meer toelichting op de kwestie wil Talpa niet geven. Het bedrijf wil ook niet zeggen of er andere media op deze 'zwarte lijst' staan.

De Jong schreef vrijdag in haar column voor de krant dat er volgens Talpa "te veel kritische noten zijn gekraakt over de fantastische programma's van SBS6, Net5 en Veronica".

Als voorbeeld noemt de columniste de kritiek die zij uitte op een recente aflevering van Shownieuws (entertainmentprogramma op SBS), waarin presentatrice Anouk Smulders liet weten dat ze niet snapte waarom het vermeende slachtoffer in de zaak Marco Borsato niet eerder naar de politie is gestapt. Smulders kwam donderdag op haar woorden terug en zei "primair en emotioneel" te hebben gereageerd.