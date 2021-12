De NTR zendt op Kerstavond nogmaals Adele: One Night Only uit. Dit keer is het concert van de Britse zangeres wel op de juiste snelheid te zien, heeft de omroep vrijdag gemeld.

In de special, die eind november door bijna 800.000 mensen bekeken werd, zong Adele zowel haar bekendste nummers als nieuw werk. Bij de NPO werd de registratie van het concert in Los Angeles iets versneld afgespeeld, ontdekten fans die de originele versie ook hadden gezien.

Dit had een technische oorzaak. De Europese standaard voor filmbestanden is 25 frames per seconde, in plaats van 24 frames, zoals in de Verenigde Staten. In de versie die op de NPO te zien was, was dus elke seconde één extra frame te zien in vergelijking met de Amerikaanse, oorspronkelijke versie. Door deze noodgreep was het hele concert op televisie vier minuten korter dan in het echt.

Veel fans waren hier boos over. Daarom heeft de NTR alles in het werk gesteld om het concert op Kerstavond alsnog in het juiste, oorspronkelijke tempo te vertonen.