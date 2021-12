Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson zo lang mogelijk te overleven op een onbewoond eiland. NU.nl spreekt iedere week met de afvaller. Deze week: Yuki Kempees.

De strijd om de finaleplaatsen in Expeditie Robinson 2021 barstte vorige week los. In de eerste twee proeven kwamen Britte Lagcher en Robbert Rodenburg als winnaars uit de bus, waarmee ze zich verzekerden van een plek in de eindstrijd. In de laatste uitzending voor de grote finale waren er nog twee plekken te vergeven. Zangeres Do pakte de eerste tijdens een puzzelproef.

Vervolgens was het aan JayJay Boske, Anouk Maas en Yuki Kempees om zo lang mogelijk in een paal te blijven hangen. Na van Kamp Noord naar Kamp Zuid, naar Afvallerseiland en weer terug in de competitie te zijn gegaan, en daar een zeer tactisch spel te spelen, kwam er voor Kris Kross Amsterdam-lid Kempees een einde aan zijn expeditie. Met de finale in zicht viel hij tijdens de laatste proef als eerste af, waarna hij eindelijk terug kon naar zijn paar maanden oude dochter.

Wat gaat er door je heen als je van die paal afglijdt en beseft dat je strandt met zicht op de finale?

"Toen we met de boot aan kwamen varen en ik die palen zag opdoemen, wist ik al dat ik van de drie de minste kans maakte. Met dit soort proeven zijn kleinere, lichtere deelnemers toch vaak in het voordeel. Ik had lang genoeg met Anouk op een eiland gezeten om te weten dat zij ontzettend in balans is. Ik bereidde me toen al voor op een eventuele uitschakeling."

"Als je daar dan hangt, schiet er van alles door je hoofd, maar vooral hoe graag ik naar huis wilde. Het was absoluut een geweldig avontuur, maar elke dag wilde ik ook naar huis, naar mijn verloofde en kind. Toen ik daar hing dacht ik alleen maar aan mijn dochter. Het eerste wat ik zei was ook: 'Papa komt naar huis.' Het was mooi geweest."

Zijn er dingen die je achteraf anders had willen doen?

"Bij die laatste proef was er bij mij alleen maar bezinning en berusting, maar de rest van de expeditie heb ik nog honderd keer in mijn hoofd afgespeeld. Het is zo'n spel op details. In de eerste fase gebeurde er al heel veel bij mij. Ik zat in Kamp Noord, vervolgens in Kamp Zuid en werd toen weggestemd naar Afvallerseiland: ik deed eilandhoppen voor gevorderden. Ik ben de enige die ze zo'n beetje allemaal heeft gezien."

"Als ik terugkijk, heb ik vooral een hele vette expeditie meegemaakt. Ik heb zo veel proeven kunnen winnen en het tactische spel rondom de eilandraden voor mezelf heel goed kunnen spelen. Wat dat betreft zou ik niks willen veranderen. Het was een bijna perfecte expeditie, op het missen van de finale na."

Hoe kijk je terug op dat tactische spel, dat af en toe hard gespeeld werd?

"Wij zaten in de laatste periode op een eiland met alleen maar fanatiekelingen. Daarmee wil ik niets afdoen aan de andere groep die op donderdagavond werd uitgezonden, maar bij ons was er niemand die zei: 'Stem mij vanavond er maar uit, want jullie verdienen het allemaal zo.' De sfeer was bij ons totaal anders, waardoor het spel ook anders gespeeld werd. Dan moet je tactisch spelen om te overleven. Uiteindelijk is Expeditie Robinson ook een tactisch spel waarbij het om de eilandraden draait. De proeven staan daar in dienst van."

"Ik denk dat ik in dat tactische aspect sterk naar voren ben gekomen. Ik heb voor mezelf de juiste keuzes gemaakt. Dat begon bij het wegstemmen van Jan van Halst. Je weet dat je het zwaar gaat krijgen als je met hem in de finale staat. Dat hoort bij het spel. Hetzelfde werd ook over mij geopperd toen ik op Winnaarseiland zat."

Yuki Kempees eindigde uiteindelijk als zesde in Expeditie Robinson 2021. Foto: RTL

Vooral Britte (Lagcher, red.) kreeg het zwaar te verduren op sociale media vanwege het 'gemene' spel dat ze speelde? Hoe sta jij daarin?

"Ik zag mensen op sociale media zeggen dat ik het moeilijk had met hoe hard Britte speelde. Dat is niet zo. Waar ik het moeilijk mee had, was om te zien hoe persoonlijk Jasmine (Sendar, red.) het opvatte. Ik heb haar na de eilandraad waar zij werd weggestemd ook gezegd dat ze het niet persoonlijk moest opvatten, omdat het een spel is. Het was pijnlijk om te zien dat ze het niet zo voelde."

"Het is vervelend dat Britte veel negatieve reacties krijgt, maar gelukkig staan daar ook veel positieve tegenover. Uiteindelijk heeft ze mensen die nog veel meer stemmen hadden dan zij uit het spel weten te werken. Ik heb daar juist veel respect voor. Het is ontzettend knap dat ze op deze manier toch de finale heeft weten te halen."

Hoe was het om weer thuis te komen en je gezinnetje weer te zien?

"Dat was ontzettend emotioneel. Het was voor mij ook wel de rode draad door Expeditie Robinson. Dat zag je misschien niet altijd op tv, maar ik had veel heimwee. Je wil dat ook niet te veel etaleren, want dan laat je een zwakke plek zien. Het was zo fijn om hun stemmen weer te horen en ze te kunnen zien. Ik ging naar huis met een hart vol van liefde."

Twijfelde je er niet aan om eerder naar huis te gaan, omdat je nu een volledige maand van het eerste jaar van je dochtertje miste?

"Ik heb me elke dag afgevraagd wat ik daar deed. Het was juist Britte die op die momenten bij me kwam zitten en een arm om me heen sloeg om me erdoorheen te slepen. Dat deed ze overigens bij heel veel deelnemers, maar daar zag je weinig van terug in de uitzendingen. Ze is een heel fijn mens om mee op een eiland te zitten."

Wie zie je het liefst winnen?

"Voor mij zijn Britte en Robbert wel maatjes waar ik het meeste mee heb gezeten. Ik gun het hun alle twee. Het zou gaaf zijn als er weer eens een vrouw zou winnen en die kans is nu 75 procent. Ik vind Britte een mooi mens en ik gun het haar, ook vooral na alle kritiek."