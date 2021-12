Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson zo lang mogelijk te overleven op een onbewoond eiland. NU.nl spreekt iedere week met de afvaller. Deze week: JayJay Boske.

De strijd om de finaleplaatsen in Expeditie Robinson barstte vorige week los. In de eerste twee proeven kwamen Britte Lagcher en Robbert Rodenburg als winnaars uit de bus, waarmee ze zich verzekerden van een plekje in de eindstrijd. In de laatste uitzending voor de grote finale waren er nog twee plekken te vergeven. Zangeres Do pakte het eerste finaleticket tijdens een puzzelproef.

Vervolgens was het aan JayJay Boske, Anouk Maas en Yuki Kempees om zo lang mogelijk aan een paal te blijven hangen. Kempees viel als eerste af. Uiteindelijk voelde ook Boske, die voor de tweede keer meedeed aan het programma, zijn grip afnemen en zakte hij naar beneden. Op zijn van pijn vertrokken gezicht verscheen al snel een glimlach toen hij de ontlading bij Maas zag.

Wat gaat er door je heen als je de grip verliest, naar beneden zakt en strandt met uitzicht op de finale?

"Er schieten vragen door je heen. Is dit dan toch het einde? Heb ik mijn ouders en de mensen die ik liefheb trots gemaakt? Terwijl je meedoet aan Expeditie Robinson denk je niet na over de impact van het programma, maar op het moment dat het einde nabij is, dan besef je dat ook je hele familie met je mee gaat leven zodra het uitgezonden wordt. Daarnaast kon ik het bier al ruiken, haha."

Is het een moment dat je nog vaak in je hoofd hebt afgespeeld?

"Weinig eigenlijk. Ik heb uit mijn carrière geleerd dat je direct afscheid moet nemen van dat soort gevoelens. Ik wilde me vooral trots op Anouk voelen. Ze heeft me eerlijk verslagen. Ik weet ook dat ik alles heb gegeven. En als dat het geval is, hoef je je ook niet meer druk te maken over of je het wel goed genoeg gedaan hebt."

Had je toen je aan die laatste proef begon goede hoop dat je die winnend af zou sluiten?

"Toen we daar aan kwamen lopen en hoorden dat we moesten gaan hangen, zei ik al tegen Yuki dat ik wist dat we dit niet van Anouk zouden winnen. Zij had al eerder vergelijkbare proeven gewonnen. Ze geeft al drie jaar lang yogales, woog nog zo'n 22,5 kilo en beheerst de mindfulness hiervoor. Ik heb een lijf dat twintig jaar is afgebeuld door rugby en handen die niet meer volledig meewerken. Het was voor mij een simpele rekensom. Deze proef was niet voor mij gemaakt."

"Bij de proeven waarbij gepuzzeld moest worden, wist ik ook dat het moeilijk zou worden. Ik kan aardig puzzelen, maar niet zo goed als sommige anderen. Iedereen is weer ergens anders goed in, dat is ook het leuke aan Expeditie. Als het je dan niet helemaal ligt, moet je een hele goede dag hebben om te kunnen winnen."

Hoe was het om je uitschakeling uiteindelijk terug te zien?

"Ik had het gevoel van balen snel verdrongen, zoals ik dat altijd doe. Maar toen ik zat te kijken, kwam dat wel terug. Dan denk je toch: shit, ik had zo graag in die finale gestaan en daar een goede kans gemaakt."

Bij elke proef die je verloor, reageerde je sportief en vierde je de overwinning van je tegenstander al snel mee. Voelde dat dan ook oprecht zo?

"Op het moment dat de ander wint, heb je verloren en is daar niets meer aan te doen. Waarom zou je dan gaan piekeren over je eigen fouten en niet gewoon samen met iemand hun succes vieren? Natuurlijk kun je er later nog wel van balen, maar je gaat ook niet iemands geluk afnemen op dat moment. Ik kan echt genieten van andermans succes en geluk daarin. Daarin zie ik zelf wel dat ik als persoon ben veranderd."

"Het maakt niet eens uit of ik een sterke band had met de winnaar van dat moment. Ik denk dat mensen onderschatten hoe mooi het is om een proef te winnen bij Expeditie. Dat is echt een mijlpaal en niet voor iedereen weggelegd. Die proeven zijn extra speciaal als je verder alleen maar op een steen zit en er geen fuck gebeurt."

In de eerste paar dagen vroeg je je af wat je daar op het eiland deed, maar uiteindelijk hield je het net als de eerste keer meer dan dertig dagen vol. Wat was het keerpunt?

"De eerste dagen vroeg ik me af waarom ik weer ja had gezegd. Ik heb een fijne, mooie carrière, waarom zou ik me hier weer in slingeren? In gesprek met Wietze (de Jager, red.) kwamen we erachter dat we beiden nog eens mee wilden doen om echt van het programma te genieten, omdat dat de eerste keer minder was gelukt. Toen hebben we samen besloten die knop om te zetten."

"Nu ben ik de deelnemer die het langst aan Expeditie heeft meegedaan, doordat ik beide keren meer dan dertig dagen op een eiland zat. Daar ben ik wel echt trots op."

Waar ben je nog meer trots op als je terugkijkt op deze editie?

"Op de vriendschappen die ik heb mogen sluiten. En het feit dat we Sterrin (Smalbrugge, red.) vertrouwen hebben kunnen geven. Zij kwam heel voorzichtig binnen, als een stil katje haast. Ik heb haar zien veranderen in een mooi mens. Ze had echt moeite met andere mensen, en dat wij haar daar in hebben kunnen helpen is fantastisch."

Wie komt er het sterkst over en moet van jou de finale winnen?

"Dat zou voor mij Do of Robbert zijn. Ik heb nog nooit iemand zo zien genieten van Expeditie als Do deed. Ze is ijzersterk. Zij heeft wat dingen uit haar leven daar weg kunnen zetten, wat haar mentaal alleen maar sterker heeft gemaakt. Een echte Robinson."

"Robbert heeft laten zien dat je heel lang in de luwte, rustig door de expeditie heen kunt komen, als je maar op het belangrijkste moment toeslaat. Hij had tot de halve finale nog geen proef gewonnen. Hoe fantastisch zou het zijn als hij dan de laatste twee belangrijke wel wint?"