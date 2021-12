De winnaar van het derde seizoen van het populaire zangprogramma The Masked Singer is vrijdagavond bekendgemaakt.

Let op: dit bericht bevat spoilers.

Cupido ontving in de finale de meeste stemmen van het studiopubliek en werd verkozen tot eindwinnaar. Zanger Jamai Loman ging schuil in het pak en won het programma dus. Hij is de opvolger van 3JS-leadzanger Jan Dulles, die in 2020 won.

In de finale nam Loman het als Cupido op tegen de Giraffe (Tygo Gernandt), de Haai (Xander de Buisonjé) en de Krokodil (Emma Heesters). Ook deze bekende Nederlanders onthulden hun identiteit in de finale.

Eerder werden Anita Witzier, Ron Brandsteder, Jette van der Meij, Luuk Ikink, Isa Hoes, Karin Bloemen, Daphne Deckers, Marc-Marie Huijbregts, René van Kooten, Nicolette Kluijver en Edwin Evers al onthuld als deelnemers van The Masked Singer. De identiteit van de deelnemers bleef tijdens het programma verborgen en de stemmen werden vervormd als de karakters in filmpjes of in de studio spraken.

Aan de hand van de muzikale optredens moest een panel, bestaande uit Carlo Boszhard, Loretta Schrijver, Gerard Joling en Buddy Vedder, raden wie zij voor zich hadden staan. Met hints werd het raden makkelijker gemaakt. De presentatie was in handen van Ruben Nicolai.