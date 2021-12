Anouk Smulders zegt haar les te hebben geleerd, nadat ze eerder deze week in een uitzending van Shownieuws naar eigen zeggen "primair en emotioneel" reageerde op het nieuws van de aangifte tegen Marco Borsato. In een nieuwe uitzending van het programma donderdagavond blikte ze terug op haar eigen optreden.

Smulders, een goede vriendin van Leontine Borsato, schoof dinsdagavond aan als deskundige in Shownieuws. Daar werd gesproken over de 22-jarige vrouw die aangifte had gedaan tegen de zanger wegens "onzedelijke betastingen". De vrouw gaf hierbij aan dat het grensoverschrijdende gedrag van Borsato was begonnen op haar vijftiende.

Smulders zei onder meer dat ze niet snapte dat het vermeende slachtoffer niet eerder naar de politie was gestapt. Het leverde haar veel kritiek op, omdat ze het als deskundige voor de zanger leek op te nemen, zonder haar band met de familie Borsato te benoemen.

Ook luidt de kritiek dat opmerkingen als deze de drempel voor slachtoffers van seksueel misbruik om naar buiten te treden met hun verhaal alleen maar hoger maakt.

Advocaat Natacha Harlequin legde donderdag in de uitzending aan Smulders uit dat slachtoffers van seksueel misbruik vaak lang nodig hebben om naar de politie te stappen, door bijvoorbeeld schaamte of verdriet. "Ik ben blij dat je het op deze manier uitlegt. Ik heb in de uitzending primair en emotioneel gereageerd", gaf Smulders toe.

Smulders heeft de afgelopen dagen ook contact gehad met een therapeut en slachtoffers van seksueel misbruik, die haar hetzelfde vertelden. "Ik had daar geen idee van, dat vermeende slachtoffers er vaak lang over doen om het überhaupt naar buiten te brengen, en dat een opmerking zoals ik die twee dagen geleden plaatste juist een rem geeft om het te melden." Smulders zegt dat dat nooit haar bedoeling is geweest en dat ze haar les heeft geleerd.