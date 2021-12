Carole Baskin zet haar aanklacht tegen Netflix niet door. De dierenrechtenactivist diende deze in omdat ze in het tweede seizoen van Tiger King te zien was, zonder dat ze hiervoor toestemming had gegeven. Omdat de nieuwe reeks niet goed bekeken wordt, heeft Baskin besloten een streep door haar aanklacht te zetten.

Baskin stelt dat Netflix en producent Royal Goode Production contractbreuk plegen door beeldmateriaal van haar en haar man te gebruiken in Tiger King 2. Deze beelden zouden alleen in de eerste reeks vertoond mogen worden.

Hierop eiste Baskin dat de reeks van de streamingdienst zou worden gehaald. In een zitting die eerder deze week plaatsvond, hoorde ze dat alleen een schadevergoeding tot de mogelijkheden behoorde. Inmiddels ziet de centrale figuur uit Tiger King van de hele zaak af.

"We waren in deze zaak nooit uit op het krijgen van een schadevergoeding", laat de eigenaresse van Big Cat Rescue in een verklaring weten die is gedeeld door onder meer Deadline.

"Inmiddels is Tiger King 2 een tijdje uit. Het heeft slechte recensies gekregen en verdween al snel uit de top tien van best bekeken titels. De zaak toch doorzetten en geld proberen te krijgen is niet de beste manier waarop we onze tijd kunnen besteden. Die gebruiken we liever voor onze missie om dierenmisbruik te stoppen."

Netflix liet al eerder weten dat Baskin "geen poot heeft om op te staan". Ze zou namelijk wel degelijk toestemming hebben gegeven om haar beeltenis te gebruiken.

'Aartsvijand' zit straf uit

De realityserie Tiger King volgde in het eerste seizoen de excentrieke tijgerparkeigenaar Joe Exotic. Daarin werd onder meer zijn langlopende ruzie met Baskin in beeld gebracht. Hij betichtte haar er in de reeks onder meer van een rol te spelen in de nog altijd onopgeloste verdwijning van haar eerdere echtgenoot Don Lewis.

Exotic beraamde ook een moordaanslag op zijn aartsvijand. Daarvoor, en ook voor enkele gevallen van dierenmishandeling, zit Exotic nu een gevangenisstraf uit.