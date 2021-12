John Cleese heeft zich op Twitter beklaagd over een interview dat hij had met BBC World Asia. De Britse komiek vindt dat hij in het gesprek is neergezet als "ouderwets, onverschillig en simpelweg schadelijk".

Cleese sprak via een videoverbinding over zijn stand-upvoorstellingen in Azië, maar werd in zijn ogen voornamelijk gevraagd naar zijn kijk op de cancelcultuur. De 82-jarige Brit werd daar eerder mee in verband gebracht vanwege een vermeend racistische scène in de comedyserie Fawlty Towers.

Op Twitter laat Cleese weten dat hij daar "netjes en volledig" op antwoordde, maar dat het gesprek volgens hem daarna een andere wending kreeg.

"Ze stelde daarna een onsamenhangende vraag die duidelijk bedoeld was om mij als ouderwets, onverschillig en simpelweg schadelijk weg te zetten", aldus de Monty Python-acteur. Hij wees haar vervolgens op de in zijn ogen foute vraagstelling, maar reageerde wel op een van de punten die ze aanstipte. Zijn reactie werd daarna echter door de presentatrice "volledig genegeerd".

Cleese werd daarna gevraagd waarom hij precies in de coronacrisis ging optreden in Azië en wat hij vond van collega-cabaretier Dave Chapelle, die onlangs uithaalde naar de cancelcultuur. Dit was volgens hem de druppel. "Toen deed ik mijn oordopjes uit en zei ik dat dit niet het interview was waar ik vooraf mee akkoord ben gegaan."

BBC: 'Was eerlijk en gepast interview'

De Brit zegt een formele klacht bij de BBC in te dienen over de "misleiding, oneerlijkheid en toon" van het interview. Volgens hem had de presentatrice geen interesse om de discussie met hem aan te gaan. "Ze wilde alleen de rol van openbaar aanklager spelen. De BBC moet haar opnieuw gaan trainen."

In een reactie laat de BBC weten dat het een "eerlijk en gepast" interview was. "Onze presentatrice is een excellente en ervaren journalist die het interview volledig volgens onze richtlijnen heeft gedaan."