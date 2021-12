Surinaamse journalisten gaan vicepresident Ronnie Brunswijk met ingang van donderdag minstens twee maanden lang boycotten. De media zeggen de "intimiderende houding" van de vicepresident niet langer te accepteren.

De boycot houdt volgens de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) in dat journalisten "twee maanden lang geen enkele informatie van en over Brunswijk in zijn functie als vicepresident of andere hoedanigheden" zullen publiceren.

Ook informatie die vanuit het kabinet van de vicepresident aan de media wordt aangeboden, zal niet worden gepubliceerd. Als Brunswijk bij persconferenties het woord krijgt, zullen journalisten weglopen. Indien Brunswijk zijn "intimiderende houding" niet aanpast, zal de boycot verlengd worden.

Dinsdag werd journalist Jason Pinas van De Ware Tijd door enkele beveiligers van Brunswijk hardhandig tegen de grond gewerkt toen hij voor het parlementsgebouw foto's maakte van de vicepresident, diens auto en sympathisanten. Ook werd zijn telefoon afgepakt. Volgens de SVJ hebben Brunswijk en zijn lijfwachten al vaker geweld toegepast of daarmee gedreigd tegen journalisten.

Pinas deed na het incident direct aangifte bij de politie. Brunswijk stelde in een reactie dat zijn beveiligers niet wisten dat Pinas een journalist was. De vicepresident vindt dat hij niet verantwoordelijk is voor wat zijn beveiligers doen. Hij kondigde aan dat er een rapport van het incident zal worden opgemaakt.

De Surinaamse regering liet weten het incident te betreuren en elke schending van fundamentele vrijheden, zoals persvrijheid, af te keuren. De aangifte van Pinas zal "met zorg en urgentie, grondig onderzocht worden".