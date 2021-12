Het eind van het jaar staat voor veel mensen symbool voor geborgenheid, gezelligheid en het delen van rijkdom. En op met name dat laatste springen radiostations gewillig in. 3FM en Radio 538 organiseren ieder jaar weer een grote actie tussen kerst en oud en nieuw. Wat doen ze dit jaar en waar geef je je geld aan mee?

Radio 538 - Missie 538 (17 tot en met 24 december) - Twaalf goede doelen

Op 17 december starten bekende radiodj's van de zender met een missie en in estafettevorm gaat dat in aanloop naar de feestdagen zo door. Aan iedere missie is een goed doel gekoppeld en iedere afgeronde missie maakt dat de dj's door mogen met het volgende.

Zo halen de dj's geld op voor Dierenopvang Amsterdam, om een kraamkamer voor kittens te bouwen. Er wordt geld opgehaald voor de Hersenstichting en het Nationaal Ouderfonds en er kan gedoneerd worden voor een 3D-echoapparaat voor het Prinses Máxima Centrum om hersentumoren bij kinderen te beoordelen.

Luisteraars worden aangemoedigd zelf acties te organiseren en zoveel mogelijk geld op te halen voor de diverse missies.

NPO Radio 3FM - Het Glazen Huis (18 tot en met 24 december) - WNF

Na vier jaar afwezigheid laten de dj's van NPO Radio 3FM zich opnieuw opsluiten in het Glazen Huis om zoveel mogelijk geld op te halen voor een goed doel. Jarenlang werkte de zender samen met het Rode Kruis, maar dit jaar is gekozen voor het WNF en daarbij specifiek tegen klimaatverandering door Zuid-Amerikaanse regenwouden te beschermen en herstellen.

Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende, Jorien Renkema en Rob Janssen trekken in de week voor Kerstmis in het huis en maken 24 uur per dag radio. Anders dan eerder eten de dj's wel gewoon tijdens de actie, maar er is een ander element aan toegevoegd: het Glazen Huis is interactief en in het gebouw wordt het broeikaseffect nagebootst. Alleen door acties van het in Amersfoort aanwezige publiek daalt de temperatuur.

Luisteraars kunnen daarnaast zelf acties opzetten.

Q Music - De Escaperoom (15 december tot uitbreken) - Heeft geen goed doel gekoppeld aan de actie

Mattie Valk, Marieke Elsinga, Bram Krikke en Domien Verschuuren zijn geblinddoekt overgebracht naar een geheime locatie waar een hele complexe escaperoom is gebouwd. Het viertal mag pas naar buiten als ze de ‘muzikale code’ kraken en luisteraars kunnen ze daarbij helpen.

Elke dag tussen 6.00 en 20.00 uur wordt er live radio gemaakt vanuit de escaperoom en de dj's slapen ook op locatie. Luisteraars kunnen de dj's helpen te ontsnappen.

Q Music heeft geen goed doel gekoppeld aan de escaperoom. In de loop van het jaar doet Q Music dat wel met andere acties.