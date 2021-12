Wereldwijd worden momenteel 488 journalisten gevangengehouden. Dat is het grootste aantal in 25 jaar, meldt Reporters Without Borders (RWB).

Het aantal journalisten dat vastzit, steeg dit jaar met 20 procent. De stijging was met name te zien in landen als Myanmar, Belarus en Hongkong.

Daarnaast werden er nooit eerder zo veel vrouwelijke journalisten gevangengenomen als in 2021. Er zitten 60 vrouwelijke journalisten vast, een derde meer dan vorig jaar. De meeste journalisten zitten gevangen in China (127), gevolgd door Myanmar (53), Vietnam (43) en Belarus (32).

Dit jaar zijn er 46 journalisten om het leven gebracht. Dat is het kleinste aantal sinds de journalistieke organisatie in 1995 begon met de jaarlijkse tellingen.

In Den Haag werd vorige maand een speciaal tribunaal ingesteld voor moorden op journalisten. Het zogenoemde Volkstribunaal voor de moord op journalisten wil overheden ter verantwoording roepen die te weinig zouden hebben gedaan om de daders te veroordelen.