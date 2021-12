De Top 2000 van NPO Radio 2 wordt al jaren gezien als 'de lijst der lijsten' en is een traditie geworden die in veel huishoudens onlosmakelijk verbonden is met de feestdagen. De top tien is jaarlijks landelijk nieuws en op televisie worden er verschillende programma's aan de Top 2000 gewijd. Tegelijkertijd laat de NPO maar weinig los over de totstandkoming van de lijst.

Dezelfde vragen over de totstandkoming van de Top 2000 en de aantallen die daarmee gemoeid zijn, doemen elk jaar weer op. Hoeveel mensen stemmen er eigenlijk op de Top 2000? Hoeveel stemmen behaalt de nummer één (dit jaar Bohemian Rhapsody van Queen)? En hoeveel stemmen zijn er nodig om op plek tweeduizend te komen en dus de lijst te halen? Vanuit de NPO volgen hier echter geen antwoorden op.

In eerdere jaren bracht de NPO nog wel eens naar buiten hoeveel stemmen er in totaal voor de Top 2000 waren uitgebracht. In 2016 waren dat er 6,5 miljoen. Hierbij moet gezegd worden dat elke stem op een liedje los wordt geteld. Iedere persoon kan (in ieder geval anno 2021) op 35 nummers stemmen. Het gaat hier dus om het aantal uitgebrachte stemmen en niet om het aantal stemmers.

Er volgde kritiek in de media dat de publieke omroep hiermee een vertekend beeld laat zien van de populariteit van de lijst. Volgens een woordvoerder van de NPO is de ontstane verwarring een van de redenen om geen cijfers meer naar buiten te brengen.

Dezelfde woordvoerder zegt in gesprek met NU.nl dat de Top 2000 ook niet om de cijfers gaat, maar om de muziek. De nummers die de lijst halen, moeten volgens hem centraal staan. "Bij de Top 2000 gaat het om de verhalen van mensen bij een bepaald nummer en de verbinding. Samen luisteren, emoties delen en terugblikken op het afgelopen jaar." Op vragen over hoeveel stemmen een nummer nodig heeft om de Top 2000 te halen of bovenaan te eindigen, wil hij dan ook niet ingaan. Hij benadrukt hierbij dat er ook genoeg luisteraars zijn die niet stemmen.

Opvallend is dat de NPO statistieken rond de Top 2000 niet volledig schuwt. Zo kun je op de website van de lijst per gemeente uitpluizen welke tien nummers daar het populairst waren. Daarnaast kun je per nummer uit de top tien zien welk aandeel mannen en vrouwen in het totale aantal stemmen hebben.

Statistieken van de Top 2000 dit jaar De hoogste nieuwe binnenkomer is La Bohème van Charles Aznavour, op plek 278. Ook andere Franse chansons maken een opmars: Non, je ne regrette rien van Edith Piaf stijgt bijna vijfhonderd plaatsen en Ne me quitte pas van Jacques Brel klimt ruim tweehonderd plekken.

Suzan & Freek en Snelle zijn met De Overkant nieuw op de lijst. Op plek 381 zijn ze de hoogste Nederlandstalige binnenkomers.

De hardste stijger is Guaranteed van Eddie Vedder: vorig jaar op 1.548, dit jaar nummer 227. Het was een van de favoriete liedjes van de dit jaar overleden Peter R. de Vries.

Tones and I is de snelste daler. Vorig jaar stond de Australische met Dance Monkey op 1.149 en dit jaar vinden we het liedje terug op 1.966.

Golden Earring behaalt dit jaar veel winst: de Haagse band heeft zeventien liedjes op de lijst (vorig jaar nog elf) en Radar Love stijgt naar plek zes. Niet eerder stond hun hit zo hoog.

Wat in de afgelopen jaren wel duidelijk is geworden, is dat je met gerichte acties kunt lobbyen om een specifiek nummer hoog op de lijst te krijgen. Bijna jaarlijks zijn er dit soort initiatieven, die vaak voortkomen uit gebeurtenissen in dat jaar. Zo werd er dit jaar na de moord op Peter R. de Vries toe opgeroepen om op zijn lievelingsnummer A Whiter Shade Of Pale van Procol Harum te stemmen. Het lied steeg van 153 vorig jaar naar de derde plaats op de lijst van 2021. Hoeveel meer stemmen hier voor nodig waren, blijft de vraag.

Het stemmen voor de Top 2000 gebeurt met behulp van een lijst met liedjes die mensen kunnen raadplegen. Deze lijst verandert jaarlijks. Stemmers kunnen hier liedjes uit selecteren of een nummer dat er niet tussen staat aandragen onder vrije keuze. Jaarlijks verdwijnen er nummers uit deze lijst en worden er nieuwe toegevoegd. Op basis waarvan dat gebeurt? Daar doet de NPO geen uitspraak over.

Volgens de NPO moet deze lijst met nummers slechts als inspiratie voor de stemmer worden gezien. De woordvoerder reageert ontkennend op de vraag of daarmee het stemmen niet enigszins gestuurd wordt, aangezien mensen wellicht eerder stemmen op een nummer dat wel op die lijst staat, omdat de kans dan groter is dat het ook daadwerkelijk in de Top 2000 terechtkomt. Hij wijst erop dat er wel degelijk nummers als vrije keuze tussen de tweeduizend nummers met de meeste stemmen terechtkomen. Over aantallen worden echter geen uitspraak gedaan.

Ook praktische vragen over de totstandkoming van de lijst worden niet beantwoord. Het is aannemelijk dat er in de 23 edities sinds 1999 weleens nummers zijn geweest die hetzelfde aantal stemmen hebben ontvangen. Hoe dit wordt verwerkt in de lijst is onduidelijk.

Wat wel zeker is, is dat de Top 2000 nog altijd veel luisteraars naar NPO Radio 2 trekt. De zender heeft al jarenlang het grootste marktaandeel in de laatste twee maanden van het jaar. In 2020 was dit een marktaandeel van 17,4 procent, waarmee andere zenders ruimschoots werden verslagen.

De Top 2000 is vanaf Eerste Kerstdag om middernacht te beluisteren op NPO Radio 2.