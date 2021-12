Marco Borsato is officieel van seksueel ongepast gedrag beschuldigd door iemand die op dat moment minderjarig was. Dat leidt ertoe dat samenwerkingen met de zanger worden heroverwogen. War Child nam al afscheid van Borsato als ambassadeur en radiozenders 100% NL en Qmusic laten desgevraagd aan NU.nl weten de zanger minder of zelfs niet in de afspeellijsten op te nemen.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over Marco Borsato

In een reactie aan NU.nl zegt 100% NL geschrokken te zijn van de beschuldigingen en de ontwikkeling van het onderzoek af te wachten.

"We volgen het sentiment dat leeft rondom deze zaak en houden daarmee rekening in onze programmering. We hebben het erover met onze luisteraars. Zo hebben we het vanochtend uitgebreid besproken in onze ochtendshow Goedemorgen 100% NL. Kijkend naar het huidige sentiment draaien we Marco Borsato op dit moment minder op onze zender", aldus de radiozender.

Qmusic laat desgevraagd weten dat de muziek van Borsato nu niet op de playlist staat. "We houden de ontwikkelingen uiteraard nauwlettend in de gaten."

De diverse radiozenders van de NPO hebben gezegd dat omroepen zelf beslissen of ze Borsato nog willen draaien. "De rechter bepaalt of iemand schuldig is. Het staat de omroepen vrij om een bepaalde artiest of een bepaald nummer wel of niet te draaien."

Een woordvoerder van Talpa Network, waar radiozenders als Radio 538 en Sky Radio onder vallen, laat weten dat de zenders Borsato gewoon nog zullen draaien. "Zolang er een onderzoek loopt, zien we geen reden om Marco Borsato uit onze programmering te weren. We houden de berichtgeving hierover nauwlettend in de gaten."