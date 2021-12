De regisseur van Chateau Meiland heeft tegenover Superguide bevestigd dat inderdaad lang niet alles zo spontaan gebeurt als het op beeld lijkt. Privédetective Sander van Betten zei eerder al dat de achtervolging door Martien en Maxime Meiland tijdens de date van Van Betten en Erica Renkema in scène was gezet en de regisseur beaamt dat nu.

"Die scène hebben we van tevoren bedacht omdat Erica geheimzinnig over haar contact met hem deed. Ik zei tegen Erica: 'Je doet zo geheimzinnig. Is het niet logisch dat de rest van de familie denkt: we moeten haar achtervolgen en deze man van een afstand beoordelen?' Erica zei toen: 'Ja, leuk'", vertelt Timon Moll in gesprek met de televisiegids.

Volgens de regisseur, die samen met een cameraman en een productieleider de familie dit jaar zo'n zeventig dagen heeft gevolgd, gebeuren dergelijke dingen regelmatig. "We bedenken met z'n allen het verhaal, gebaseerd op wat de familie in het dagelijks leven meemaakt."

Moll stuurt ook regelmatig met zijn vragen, als een van de familieleden tegen de camera praat. "Als ik denk van: dit of dat antwoord zit er nog niet in, dan stuur ik de gesprekken richting een leuke opmerking. Ik probeer dat wel op een vileine wijze te doen en let daarbij goed op hun gezichten. Dan zeg ik: 'Nou ja, je zegt dat nu wel, maar volgens mij vind je dit of dat.' En dan gaan ze los."