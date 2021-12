Shakira krijgt een eigen danstalentenjacht op de Amerikaanse zender NBC. In het programma Dancing with Myself doet de zangeres de opdrachten voor de deelnemers voor en beoordeelt ze als jurylid hun prestaties.

In elke aflevering van het programma gaat een groep dansers de strijd aan om tot de beste van de week te worden verkozen en een geldprijs te winnen. Shakira zal samen met andere sterren de opdrachten uitleggen en voordoen, waarna de deelnemers de choreografie zo snel mogelijk moeten instuderen en er een eigen draai aan geven. Het publiek bepaalt uiteindelijk wie de winnaar wordt.

"Ik ben blij om onderdeel te mogen zijn van een danswedstrijd die zoveel waarde hecht aan dans, hoe dit zich bij mensen uit en de manier waarop dans verbindt", zegt de zangeres in een verklaring.

Eind 2020 bedacht Shakira een danswedstrijd op TikTok, waarbij fans haar danspasjes na konden doen. "Ik ben persoonlijk enorm omvergeblazen door het talent dat ik op sociale media langs heb zien komen. Dans is zo'n belangrijk onderdeel van mijn leven, ik kan niet wachten om de wereld te laten zien hoe krachtig en leuk het kan zijn."