Marco Borsato is niet langer ambassadeur van War Child, zo laat hij via zijn advocaten weten. De zanger, tegen wie maandag aangifte werd gedaan wegens misbruik, heeft zelf besloten zich terug te trekken.

De 54-jarige Borsato trok zich onlangs al terug uit de campagne van War Child. Volgens zijn management was hij in de periode dat de campagne loopt niet beschikbaar. Volgens de stichting bleef hij echter wel ambassadeur.

Daar is dinsdag verandering in gekomen. "Ik heb vanmiddag besloten om mij officieel als ambassadeur van War Child terug te trekken", aldus Borsato. "Ik wil mij volledig richten op de verdediging en niemand in mijn omgeving daarmee belasten en al helemaal niet een instantie als War Child, die mij zo aan het hart gaat."

De stichting zegt in een reactie dat de aangifte tegen Borsato niks te maken heeft met zijn werk voor War Child. "In de jaren dat Marco Borsato ambassadeur is, heeft War Child geen klachten ontvangen over zijn omgang met kinderen of jongeren. We nemen elke aanwijzing dat een medewerker van War Child zich niet aan de gedragscode houdt, uiterst serieus", aldus Ernst Suur, directeur van War Child in Nederland.

Marco Borsato was sinds 1998 betrokken bij de stichting. In dat jaar maakte hij zijn eerste reis als ambassadeur naar Kosovo. Ook bracht hij het nummer De Speeltuin uit, dat een grote hit werd. De jaren daarna reisde hij onder meer af naar Sierra Leone en Oeganda, waar hij voormalig kindsoldaten ontmoette. Met zijn reizen naar Eritrea, Afghanistan en Pakistan vroeg hij aandacht voor kinderen in conflictgebieden.

In het kader van zijn ambassadeurschap werden ook meerdere Friends for War Child-concerten in Ahoy, de concertreeksen van Symphonica in Rosso en de live tv-show Friends for War Child georganiseerd, waarbij geld werd opgehaald voor de organisatie.

OM neemt zaak in onderzoek

De Telegraaf bracht dinsdag het nieuws dat een 22-jarige vrouw aangifte heeft gedaan tegen de zanger, die een huisvriend zou zijn geweest van haar ouders. De vrouw zegt sinds haar vijftiende meerdere jaren te zijn misbruikt. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft al laten weten de zaak in onderzoek te nemen.

Borsato vroeg het OM vorige week al onderzoek te doen naar de beschuldigingen tegen hem die in de media zijn besproken. Het is nog niet duidelijk of dit onderzoek wordt uitgevoerd. Een woordvoerder noemde het verzoek ongebruikelijk.

De laatste weken gaan er diverse geruchten over de zanger. Hij zou zich op verschillende momenten grensoverschrijdend hebben gedragen ten opzichte van minderjarige meisjes. Borsato zegt onschuldig te zijn.