Milouska Meulens is een van de stemmen die vanaf 2022 op NPO Radio 1 te horen zal zijn voor Omroep ZWART. De presentatrice gaat elke zondag tussen 3.00 en 6.00 uur het programma De Nacht is ZWART maken. Ongehoord Nederland (ON!), ook nieuw in het omroepbestel, gaat podcasts maken voor de publieke omroep.

Demissionair minister Arie Slob (Media) gaf Omroep ZWART in juli officieel de status van aspirant-omroep. Dat betekent dat de omroep van rapper Akwasi de komende vijf jaar programma's kan maken voor de NPO.

De omroep presenteerde zich eind november met een 168 uur durende online marathonuitzending. Hier verleende Meulens ook haar medewerking aan.

Ook ON! van Arnold Karskens mag voor NPO Radio 1 aan de slag. De omroep gaat vanaf 2022 twee podcasts maken: Ongehoord Nieuws en Ongehoord Wakker. De omroep krijgt vooralsnog geen vaste programma's op de zender zelf.

Eerder was nog onduidelijk of en wanneer de aspirant-omroep van Karskens kon beginnen met uitzenden. De onderhandelingen tussen de omroep en de NPO verliepen volgens beide partijen moeizaam. Als een van de redenen daarvoor noemde NPO-directeur Frans Klein dat het voorgestelde middagprogramma van ON! te duur zou worden. ON!-voorzitter Karskens ontkende dat.

Ook Slob plaatste kanttekeningen bij het goedkeuren van de aspirant-status van Ongehoord Nederland. De bewindsman wil dat de omroep wel "dezelfde ideeën over onafhankelijke journalistiek" heeft als de NPO. ON! stelt zich al sinds de oprichting op als een omroep die "een kritisch geluid laat horen over onder meer het klimaat, de EU en immigratie".