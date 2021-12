Hans Hogendoorn, die sinds de jaren zeventig 'de stem' van NPO Radio 1 was, maakt plaats voor twee nieuwe zenderstemmen. De taak wordt vanaf 3 januari overgenomen door Sander Guis en Wendy Duivenvoorde.

De 74-jarige Hogendoorn blijft nog wel de stem van het populaire NPO-radioprogramma Met het Oog op Morgen. Zijn stem kondigt elke avond het programma aan en meldt wie er presenteert en hoe koud of warm het buiten is.

Als stem van NPO Radio 1 was Hogendoorn ruim vier decennia te horen in spotjes en aankondigingen van de NPO-nieuwszender. Hogendoorn was in 1973 voor het eerst op de Nederlandse radio te horen, toen hij debuteerde bij Radio Noordzee. Hier sprak hij jingles in.

Hogendoorn begon bij Met het Oog op Morgen in januari 1976. Snel daarna werd hij de vaste zenderstem van NPO Radio 1.