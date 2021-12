Typhoon en Maan gaan talenten coachen in het nieuwe seizoen van The voice of Holland. De rapper en zangeres, die de talentenjacht in 2016 won, geven kandidaten die zijn afgevallen een tweede kans.

Het duo coacht de deelnemers, van wie er twee kunnen terugkeren in de kwartfinale. Dat coachingstraject is tegelijkertijd met de talentenjacht van RTL 4 vanaf 7 januari wekelijks te zien op Videoland.

Het nieuwe onderdeel is al te zien in andere landen. Zo wist een afgevallen deelnemer uit de Spaanse editie uiteindelijk te winnen. "Daar gaan we voor", zegt Typhoon lachend voor de camera van RTL Boulevard.

The voice of Holland is toe aan zijn twaalfde seizoen. De coaches zijn Anouk, Ali B, Waylon en nieuwkomer Glennis Grace.