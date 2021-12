Elon Musk is door Time Magazine gekozen tot Time Person of the Year. De techondernemer treedt daarmee in de voetsporen van de Amerikaanse president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris, die de titel vorig jaar kregen.

Met de uitreiking vestigt het Amerikaanse blad al sinds 1927 de aandacht op personen die de meeste invloed hebben gehad op een bepaald jaar. Deze invloed kan zowel positief als negatief zijn. Enkele voorgangers van Musk zijn bijvoorbeeld Martin Luther King en Adolf Hitler.

De succesvolle ondernemer Musk heeft belangen in het automerk Tesla, maar ook in andere bedrijven zoals neurotechnologiebedrijf Neuralink en ruimtebedrijf SpaceX. Zijn vermogen wordt door Bloomberg geschat op 338 miljard dollar (ruim 292 miljard euro).

"Weinig individuen hebben meer invloed gehad op het leven op aarde dan Musk", aldus Time, dat eraan toevoegt dat dit mogelijk ook geldt voor de ruimte. De ondernemer veranderde volgens het blad met zijn elektrische auto's de automarkt. SpaceX wordt omschreven als koploper op het gebied van commerciële ruimtevaart.