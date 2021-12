BNNVARA en de NTR maken donderdag een speciale kerstaflevering van het programma Busje komt zo van Paul de Leeuw. De uitzending staat in het teken van mensen met een verstandelijke beperking en is een alternatief voor het jaarlijkse Knoop Gala, dat door de coronapandemie dit jaar niet kan doorgaan.

De Leeuw presenteert al jaren rond Kerst vanuit Carré in Amsterdam het Knoop Gala, waarbij mensen met een beperking mogen zingen of spelen met een bekende artiest of groep.

Vorig jaar vond het gala in intieme vorm plaats zonder publiek. Familie en vrienden konden toen online meekijken. Dit jaar gaan De Leeuw en zijn gasten het land in.

Onder anderen Frans Bauer, Maan, Simon Keizer en Dieuwertje Blok werken aan de uitzending mee.

De aflevering is donderdag vanaf 21.26 uur op NPO1 te zien.