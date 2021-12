Het BNNVARA-programma Even tot hier op NPO1 blijft aan populariteit winnen. Zaterdag werd opnieuw een recordaantal kijkers getrokken. Dit keer keken er ruim 2,1 miljoen mensen, meldt Stichting KijkOnderzoek. Vorige week kwamen Niels van der Laan en Jeroen Woe voor het eerst boven de twee miljoen kijkers uit.

In het programma maken Van der Laan en Woe een voorstelling van de actualiteiten van de afgelopen week.

Even tot hier was op het NOS Journaal van 20.00 uur na (ook ruim 2,1 miljoen kijkers) het best bekeken programma van de dag. Mindf*ck, ook te zien op NPO1, volgt met 1,7 miljoen kijkers.

Op SBS6 ging het nieuwe programma The Big Balance, waarin bekende Nederlanders gaan highlinen, van start met 523.000 kijkers. Aansluitend trok de Top 4000 Muziekquiz 532.000 belangstellenden.

De laatste reguliere uitzending van het royaltyprogramma Blauw Bloed is door 517.000 mensen bekeken.