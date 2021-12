Sky Sports heeft vrijdag een kerstwens met beelden van een crashende Verstappen tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië van de televisie gehaald. De Britste zender kreeg naar aanleiding van het filmpje stevige kritiek van Red Bull Racing, het Formule 1-team van de Nederlander.

"We zijn extreem teleurgesteld dat er beelden worden gebruikt van een crash, waarbij iemand in het ziekenhuis belandde. Dit getuigt van een heel slechte smaak. We hopen dat het filmpje wordt verwijderd", zei een woordvoerder van Red Bull vrijdag tegen De Telegraaf.

Sky Sports heeft inmiddels aan Red Bull laten weten dat de kerstwens niet meer wordt uitgezonden. In het spotje is te zien dat de auto van Verstappen op het circuit van Silverstone van de baan glijdt richting de bandenstapel. "Merry Christmas" komt vervolgens in beeld. Op sociale media zorgde de kerstwens ook al voor opschudding.

Verstappen crashte op 18 juli bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Red Bull-wagen van de Limburger werd aangetikt door de auto van zijn Britse concurrent Lewis Hamilton. De Brit kreeg een tijdstraf van tien seconden, maar won de race in eigen land alsnog. Verstappen werd per helikopter naar het ziekenhuis overgebracht voor onderzoek. Hij kwam er uiteindelijk met pijn aan zijn schouder en veel blauwe plekken van af.

Komende zondag staat in Abu Dhabi de laatste race van het Formule 1-seizoen op het programma. Verstappen en Hamilton wacht dan opnieuw een zwarte strijd. Beide coureurs staan in punten gelijk in de strijd om de wereldtitel.