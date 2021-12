Oud-sportjournalist Kees Jansma keert als voetbalanalyticus bij Veronica terug op tv, meldde presentatrice Hélène Hendriks vrijdag in De Veronica Inside Ochtendshow op Radio Veronica.

"Ik zou dat eigenlijk vanavond bekendmaken, maar ach ja, ik kan dat nu wel doen", vertelde Hendriks tegen presentator Jan Joost van Gangelen. "Tromgeroffel. Onze nieuwe analist is... ome Kees!"

De voormalige perschef van het Nederlands elftal schuift na de winterstop bij Veronica aan om de wedstrijden in de Europa League en Conference League te analyseren. De 74-jarige oud-journalist maakte in 2019 nog bekend van de tv te verdwijnen en alleen nog als gast in tv-programma's te verschijnen.

"Ik ben er echt superblij mee", liet Hendriks weten. "Het is natuurlijk een kanon in de voetballerij, een allesweter. Hij kan goed met Wim Kieft en hij weet heel veel. Belangrijkste van alles: hij vindt het ontzettend leuk en is enthousiast."