Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson zo lang mogelijk te overleven op een onbewoond eiland. NU.nl spreekt iedere week met de afvaller. Deze week: Sandra Ysbrandy.

Winnaarseiland: het is een zegen en een vloek. Want hoewel je veilig bent van de eilandraden, ben je door je afwezigheid ook geen onderdeel van de groep. En dus weet je niet wat er speelt en wie het op je voorzien heeft. Fans van Expeditie Robinson weten inmiddels: sterke spelers lopen altijd gevaar.

Sandra Ysbrandy zat negen dagen achter elkaar op het eiland - in een fijne omgeving en veilig van het gekonkel van haar collega-Expeditie-leden. Maar toen de televisiekok de proef van Do verloor en terug moest keren naar haar eigen eiland, begon het direct. Of eigenlijk: er was al besloten dat zij degene zou zijn die naar huis moest worden gestemd. Wat Ysbrandy ook deed, meedoen met een bondje was geen optie meer.

Uiteindelijk dacht ze veilig te zijn, door een afspraak met Britte (Lachger), maar die vertelde haar niet dat Yuki (Kempees) nog een immuniteitsring achter de hand had. En daardoor waren alle vijf stemmen die Ysbrandy op hem had ingezet niets meer waard, en de drie stemmen die Kempees, Lachger en Robbert Rodenburg nog over hadden allesbepalend. Die gingen allemaal naar Ysbrandy, die zo net de halve finale misliep.

Dit was echt een schokkende ontknoping in de eilandraad. Wist je toen Yuki zijn immuniteitsring pakte meteen: dan ben ik het?

"Het kwam echt 'BAF' binnen. Ik heb helemaal nooit meer gedacht aan die immuniteitsring. Yuki had die ring verstopt, ik had geen idee meer dat dat ding bestond en hij was de hele dag zo afwezig dat ik bij hem ook absoluut niet kon peilen hoe hij erin stond. Dat bleek achteraf de strategie te zijn geweest. Pas vlak voor we de boot opgingen, naar de eilandraad, sprak hij mij aan: 'Stem niet op mij, stem op Britte.' Totaal ongeloofwaardig voor mij op dat moment natuurlijk, hij was zo close met haar, ik geloofde niet dat hij haar na al die tijd eruit zou willen sturen. Ik ben er echt volledig ingetuind."

"Ik vraag me ook af of ze (de programmamakers, red.) dat nog eens zo zouden toelaten, met het verstoppen van de immuniteitsring."

Hoe was het om het zich zo te zien ontvouwen, om te zien hoe het is besproken?

"Ik heb er heel veel van gedroomd, dat moment, haha. Het was een film die constant in mijn hoofd is afgespeeld en iedere keer vroeg ik mezelf: waarom? Waarom heb ik niet met Yuki gepraat? Waarom heb ik Britte vertrouwd? Je ziet mij op het moment dat die ring nog in het spel blijkt ook aan duizend dingen tegelijk denken. Het was alsof iemand alle puzzelstukjes ineens op tafel gooide."

"Britte en Yuki hebben het spel heel pittig gespeeld, meerdere keren. Bij het terugzien van hoe dat ging bij Jasmine (Sendar, red.) heb ik met tranen in mijn ogen gezeten. Maar bij mij ging het niet zo ver. Jasmine heeft het er echt moeilijk mee gehad. Toen ik een reünie organiseerde, wist ze ook niet zo goed hoe ze ermee om moest gaan. Dat begreep ik niet, tot ik het terugzag. Het ging een grens over. Het spel dat Yuki en Britte speelden, dat kan ik niet. Het is niet hoe ik het spel wil spelen, ik wil mensen veel te graag vertrouwen."

Sandra Ysbrandy is televisiekok. Foto: BrunoPress

Jij hebt een hele tijd op winnaarseiland gezeten, heeft dat je uiteindelijk de kop gekost?

"Dat weet ik niet. Ik heb het wel gedacht, dat winnaarseiland in mijn nadeel was. Maar ik heb heel veel proeven kunnen winnen daar, ondanks de blessure aan mijn knie, want ik hoefde mijn been niet te gebruiken. Uiteindelijk kan het overal misgaan: of het nou heimwee is, of dat je het in de bondjes niet goed doet, of dat je kotsmisselijk van de boot afstapt en daarna nog een proef moet doen."

Hoe is het contact met Yuki, Britte en Robbert nu?

"Haha, dat is goed. Ik heb met Robbert nog echt veel contact over de app, met Britte en Yuki minder, maar we hebben wel een groepsapp met z'n allen. En je ziet dat we elkaar allemaal steunen. Ik kon het ook allemaal goed loslaten: 32 dagen neemt Expeditie je over, maar meteen daarna ben je zo blij je familie weer terug te zien, dat je heel snel schakelt."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Ik heb alles eruit gehaald wat erin zat. Ik heb zo veel mooie dingen meegemaakt, ik ben echt heel trots. Ik heb een maatje gevonden met wie ik alles kon bespreken (Sylvana IJsselmuiden, red.), ik heb op open vuur gekookt, ik heb geleerd te genieten van eten - nog meer dan ik al deed - ik heb 24 uur in mijn eentje op een eiland gezeten, ik heb proeven gewonnen. Ik had het niet anders willen doen."

Wie komt het sterkst over?

"De spelers van wie ik van tevoren had verwacht dat ze in de finale zouden zitten, zijn al naar huis. Jan (van Halst, red.) ken ik al veertig jaar: wij zaten samen op de middelbare school en nu zagen we elkaar terug. Ik vind hem een echte Robinson, ik had hem in de finale verwacht. Van de zes die nu over zijn, zou ik Anouk Maas kiezen. Zij is een enorme Robinson, ze heeft al zo veel overwonnen. Anouk is pittig, fysiek sterk en in balans. Ik gun het haar heel erg."