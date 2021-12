Vanavond begint alweer een nieuw seizoen van het populaire spelprogramma De slimste mens. NU.nl zet een aantal deelnemers voor je op een rij.

Milouska Meulens

De 48-jarige Milouska Meulens was presentatrice van onder andere het BNN-programma Vroege Vogels, Zembla en het NOS Jeugdjournaal. In 2019 maakte ze bekend te stoppen met presenteren om zich te kunnen richten op haar schrijfdebuut, dat in oktober uitkwam.

Johan Nijenhuis

Filmregisseur en -producent Johan Nijenhuis (53) begon zijn loopbaan in 1990 als regisseur voor onder andere de series Goede Tijden, Slechte Tijden en Westenwind. Hij werd bij het grote publiek bekend door onder andere de films Costa!, Verliefd op Ibiza en De Beentjes van Sint-Hildegard.

Jacob Derwig

Theater- en filmacteur Jacob Derwig toerde eerst met Toneelgroep Amsterdam, voordat hij naast zijn theaterrollen ook voor de filmwereld koos. De 52-jarige acteur werd bekend bij het grote publiek door filmhits als Alles is familie, Het Diner en Publieke Werken en de series Penoza en BuZa.

Thorn Roos de Vries

Thorn Roos de Vries (26) was met hun rol van het personage Lou in ANNE+ de eerste non-binaire acteur die een rol in een Nederlandse film heeft bemachtigd. Hen was eerder te zien in de ZAPP-tienerserie SpangaS de Campus.

Yuki Kempees

Voor dj Yuki Kempees, lid van het dj-trio Kris Kross Amsterdam, is zijn deelname aan De slimste mens niet zijn eerste tv-optreden in een goed bekeken programma. De 35-jarige artiest is momenteel ook te zien in het programma Expeditie Robinson.

Annette van Trigt

Radio- en televisiepresentatrice Annette van Trigt (64) presenteerde jarenlang de programma's Studio Sport en Met het Oog op Morgen. Tegenwoordig is Van Trigt actief als documentairemaker en presentatrice van het programma Langs de Lijn En Omstreken.

Bettina Holwerda

Na haar deelname aan het programma De Verraders zal musicalster en zangeres Bettina Holwerda ook te zien zijn in De slimste mens. Als actrice speelde ze in onder andere Costa! en De co-assistent. Momenteel is de 42-jarige actrice bezig met de opnames van de film F*ck de liefde 2.

Andere deelnemers aan De slimste mens zijn:

Elke Vierveijzer (cabaretier, winnares Poelifinario)

Fatima Warsame (journalist, columnist, presentatrice)

Frank Heinen (sportschrijver, columnist de Volkskrant)

Henk van Straten (schrijver, columnist)

Joosje Duk (filmmaker, auteur)

Joost Eerdmans (fractievoorzitter JA21)

Justus van Dillen (acteur, o.a. Dertigers)

Koos Buster (kunstenaar, 'Minister of Ceramic Affairs')

Marie Lotte Hagen (auteur, oprichter feministisch platform Damn, Honey)

Martin Visser (financieel journalist De Telegraaf)

Pete Wu (journalist, auteur)

Randy Fokke (actrice)

Remy Evers (cabaretier, winnaar Cameretten 2019)

Rosanne Hertzberger (microbioloog, columnist NRC)

Steef de Jong (theatermaker)

Tessa Veldhuis (sportpresentatrice, ex-rugbyinternational)

Vera Siemons (DJ 3FM, podcast Lesbische Liga)

Wouter Bouwman (presentator NPO Radio 1, genomineerd voor Marconi Talent Award)

Zaïre Krieger (spokenwordartiest, vertaalster Amanda Gorman)