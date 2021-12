De #FreeBritney-beweging heeft jarenlang aandacht gevraagd voor de curatele waar Britney Spears in november na dertien jaar van werd bevrijd. Nu staat de beweging zelf centraal in een documentaire die Merel Westrik heeft gemaakt voor Net5. De presentatrice vloog naar de Verenigde Staten voor ontmoetingen met initiatiefnemers.

Fans van Britney Spears begonnen de beweging jaren geleden al en stonden in grote groepen te demonstreren bij de rechtbank op de momenten dat de curatele werd besproken.

Westrik gaat in gesprek met enkelen van hen, onder wie de podcastmakers Tess Barker en Babs Grey, die tijdens het maken van hun show ontdekten dat het niet goed ging met de zangeres.

Westrik is voor de documentaire in Los Angeles ook in gesprek gegaan met enkele fans, om te ontdekken wat hen ertoe bewogen heeft zich zo sterk in te zetten voor de #FreeBritney-beweging.

De documentaire is op 20 januari om 20.30 uur bij Net5 te zien.