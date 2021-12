635.000 mensen hebben woensdagmiddag live meegekeken hoe prinses Amalia door haar vader werd binnengeleid in de Raad van State. De kroonprinses heeft sinds woensdag zitting in de RvS, net als koning Willem-Alexander, die voorzitter is.

De prinses werd door haar beiden ouders begeleid en bedankte haar vader voor de ontvangst. Daarbij sprak ze de koning lachend aan met 'u' en 'voorzitter'. "Als ik u voor één keer zo mag noemen. Dank voor uw warme woorden."

Amalia vierde dinsdag haar achttiende verjaardag en daarmee is ze officieel de eerste in lijn voor troonopvolging geworden. De prinses heeft geen stemrecht in de Raad van State, maar maakt net als haar moeder deel uit van de afdeling Advisering. De RvS is een onafhankelijke adviseur van de regering en het parlement op het gebied van wetgeving en bestuur, en de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Deze taken worden door twee afdelingen uitgevoerd: de afdeling Advisering en de afdeling Bestuursrechtspraak.

De uitzending op NPO1 werd bijzonder goed bekeken voor het tijdstip: naar het NOS Journaal van 13.00 uur, dat ervoor werd uitgezonden, keken nog 226.000 mensen en meteen na de uitzending van Amalia's introductie bleven maar 164.000 mensen hangen voor NOS-Tekst tv.

Het aantal kijkers is niet voldoende voor een plek in de dagtopvijf: daar waren minstens 1.475.000 kijkers voor nodig.