Babette van Veen is donderdagavond voor het laatst te zien in Goede Tijden, Slechte Tijden en dat gebeurt zonder al te veel poespas: haar personage Linda vertrekt naar Bonaire met haar partner Anton (Joep Sertons). Van Veen vindt het jammer dat Linda niet "met een knal" vertrekt, zegt ze in gesprek met het AD.

De interviewer noemt het "niet bepaald een spannende verhaallijn', waarop Van Veen bevestigend reageert. "Ik wil niet klagen, dus ik vind het fijn dat jij dit zo zegt. Het voelt een beetje alsof we eruit gerommeld worden."

De personages Linda Dekker en Anton Bouwhuis zijn al lange tijd te zien in de serie. Van Veen werkt zelfs al sinds het begin van de soap mee. De 53-jarige actrice voelde een tijd terug tijdens de opnames dat er iets niet goed zat. "We, Joep en ik, moesten er een week of zes uit. Dat was apart, dat was me nog niet eerder overkomen. Ik zocht er nog niet direct iets achter. Op de eerste dag dat we terugkwamen, hadden we een gesprek. Het was klaar."

Van Veen is geschrokken van het plotselinge ontslag. "Ik vind het heftig dat je mensen ontslaat in zo'n coronatijd, waarin het voor mensen, vooral zzp'ers als ik, zo onzeker is. Ik had dat zelf nooit gedaan."

Haar gedwongen vertrek biedt ook kansen. "Ik hoef niet langer nee te zeggen op aanbiedingen, daar heb ik nu eindelijk tijd voor. Ik ben niet iemand die bij de pakken neer gaat zitten. Het was een lastige periode, maar nu ga ik lekker verder."