Malou Petter (foto) en Mark Visser zijn deze maand toegevoegd aan het vaste team van presentatoren van het NOS Journaal. Beiden combineerden hun presentatiewerk tot nu toe met andere functies binnen NOS Nieuws.

Petter en Visser nemen het werk van Astrid Kersseboom en Amber Brantsen over. Kersseboom gaat naar het NOS Radio 1 Journaal en Brantsen stapt over naar Viaplay.

De 31-jarige Petter werd in 2012 aangenomen als redacteur van het NOS Jeugdjournaal. In 2017 begon ze voor de camera als verslaggever en in 2019 kwam daar de presentatie van de ochtendeditie van het NOS Jeugdjournaal bij.

De veertigjarige Visser kwam in 2006 als radionieuwslezer en redacteur bij de NOS. In maart 2016 werd hij parttime presentator van het NOS Journaal. Ook viel hij in als presentator van het NOS Radio 1 Journaal.