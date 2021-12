Betapress, de enige importeur van buitenlandse kranten in Nederland, zal vanaf 2022 doordeweeks geen dagbladen meer importeren. Papieren kranten als The Guardian en El País zullen dan alleen nog in het weekend in Nederland te koop zijn.

Betapress zegt tegen NRC dat het economisch niet meer verantwoord is "om een dagelijkse distributie voor buitenlandse dagbladen te blijven voeren".

Het bedrijf spreekt van een "dramatisch besluit" als gevolg van grote verliezen. De coronacrisis zou dat proces hebben versneld. Het besluit werd in november al met de afnemers van de kranten gedeeld.

Een woordvoerder van moederbedrijf Audax laat aan NU.nl weten dat de papieren weekendedities van buitenlandse titels ook volgend jaar in de Nederlandse schappen zullen liggen. Het importeren van deze edities zou op dit moment niet onder druk staan.

Overigens blijven de buitenlandse titels in 2022 wel digitaal beschikbaar. Betapress haalt naast de eerdergenoemde titels ook The New York Times, Financial Times en Die Zeit naar Nederland.