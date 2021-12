Christijan Albers, Giedo van der Garde en Tom Coronel zijn volgend jaar de vaste studiogasten rond de Formule 1-uitzendingen van de nieuwe zender Viaplay. Eerder werd al bekend dat Amber Brantsen de uitzendingen gaat presenteren.

Voormalig coureur Albers reed tussen 2005 en 2007 46 Grands Prix in de Formule 1. Van der Garde reed in 2013 voor het Formule 1-team van Caterham en schoof de afgelopen jaren als analist al regelmatig aan bij de F1-uitzendingen van Ziggo Sport. Coronel was bij Ziggo samen met Robert Doornbos de vaste Formule 1-analist en verhuist dus ook mee naar de nieuwe zender.

Ook op locatie gaat Viaplay met een vaste groep analisten werken. Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen, voormalig F1-coureur David Coulthard en negenvoudig Le Mans-winnaar Tom Kristensen worden in de Formule 1-paddock ingezet. De interviews op het circuit worden verzorgd door coureur en presentator Stéphane Kox.

"We willen de kijker het hele Formule 1-verhaal meegeven, waar nodig met een kritische blik", zegt Marco Zwaneveld, Head of Sports van Viaplay Nederland. "Dankzij de samenwerking tussen de teams uit verschillende Viaplay-landen zijn we met meer mensen op meer plekken. Hierdoor kunnen we de verhalen nog beter vertellen."

Viaplay gaat niet door met bekende Ziggo-namen

Viaplay, dat op 10 maart de eerste Formule 1-uitzending brengt, slaat met het aantrekken van de nieuwe presentatoren een andere weg in dan voorganger Ziggo Sport. Commentator Olav Mol, pitreporter Jack Plooij en analist Doornbos verhuizen niet mee. Dat geldt ook voor Rob Kamphues die die uitzendingen presenteerde.

Viaplay blijft net als Ziggo Sport alle vrije trainingen, kwalificaties en races live uitzenden. Rond de Formule 1-testdagen op 10, 11 en 12 maart worden avonduitzendingen met samenvattingen gemaakt.

KPN heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Viaplay, waardoor klanten van KPN vanaf volgend jaar de Formule 1 kunnen zien. Ook klanten van Ziggo kunnen de races via Viaplay bekijken als ze de streamingdienst aan hun tv- of internetpakket toevoegen. Zowel KPN- als Ziggo-klanten zullen vanaf 2022 voor de Formule-1 races moeten betalen. Een abonnement op Viaplay gaat 13,99 euro per maand kosten.