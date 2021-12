De Formule 1 is vanaf volgend seizoen tegen betaling te zien bij KPN en Ziggo, heeft de nieuwe houder van de uitzendrechten Nordic Entertainment Group (NENT) woensdag bekendgemaakt. De NOS zendt de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort de komende drie jaar live uit.

Tot dit seizoen konden klanten van Ziggo zonder bijbetaling naar de Formule 1 kijken. De koningsklasse van de autosport wordt in Nederland per 1 maart 2022 uitgezonden door streamingdienst Viaplay.

KPN en Ziggo hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Viaplay, wat betekent dat hun klanten volgend jaar de Formule 1 kunnen zien als ze de streamingdienst aan hun tv- of internetpakket toevoegen.

De NOS heeft naast de live-uitzending van de Nederlandse GP ook het recht bemachtigd om in het nieuwe Formule 1-seizoen drie minuten van de kwalificatie en een ruime samenvatting van iedere Grand Prix uit te zenden.

Viaplay gaat meer sporten uitzenden

NENT neemt de uitzendrechten na dit seizoen over van Ziggo Sport. Ook via Ziggo Sport had de NOS dit jaar een sublicentie voor het uitzenden van de samenvattingen.

Naast de Formule 1 brengt Viaplay volgend jaar onder meer het voetbal uit de Duitse Bundesliga en de Engelse Premier League. De streamingdienst gaat ook dart-, snooker- en poolwedstrijden uitzenden.

Viaplay biedt ook internationale films en series en content voor kinderen aan.