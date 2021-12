Journalist Mark Koster is zijn mediarubriek in het radioprogramma WNL op Zaterdag kwijtgeraakt, omdat hij onderzoek doet naar de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). De Nederlandse Vakbond voor Journalisten (NVJ) roept WNL-baas Bert Huisjes (foto) op zijn besluit terug te draaien.

Koster doet in opdracht van Follow the Money samen met Marthe-Geke Bracht kritisch onderzoek naar de rol van de NPO in het huidige omroepbestel. Volgens Huisjes is dit reden om Koster niet langer de mediarubriek in WNL op Zaterdag te laten verzorgen.

"Met zo'n aangekondigde omvangrijke publicatiereeks is het journalistiek ongemakkelijk om het hier niet over te hebben. En om het er wekenlang wel over te hebben, zou betekenen dat we de bevindingen en beschrijvingen onderschrijven. Dat kan ik nu maar voor een klein deel inschatten", zei Huisjes in gesprek met Villamedia.

Koster laat op zijn beurt weten dat het onderzoek helemaal niet ter sprake zou komen in zijn radiorubriek. "De rubriek ging sowieso altijd over andere media. Ik heb er nooit iets van mezelf besproken of geplugd", aldus de journalist.

'Dit treft de redactionele onafhankelijkheid'

Algemeen secretaris Thomas Bruning en secretaris omroepzaken Wais Shirbaz schrijven namens de NVJ dat journalisten de vrijheid moeten hebben om alle onderwerpen te onderzoeken en dat Huisjes de werkzaamheden van Koster niet mag stopzetten.

"Op het moment dat het oppakken van een dergelijk onderwerp tot gevolg heeft dat iemand een deel van zijn werk of inkomen kwijtraakt, dan treft dat de door ons allen zo gekoesterde redactionele onafhankelijkheid direct."

Koster heeft ondertussen tijdelijk onderdak gevonden bij radiozender BNR. Daar zal zijn mediarubriek vanaf 9 december twee maanden lang dagelijks vanaf 17.15 uur te horen zijn.