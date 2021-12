De apotheose in de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de Formule 1 is in heel Nederland gratis te bekijken. Rechtenhouder Ziggo maakt de uitzendingen van Ziggo Sport komend weekend voor iedereen beschikbaar.

Verstappen (Red Bull Racing) en zevenvoudig wereldkampioen Hamilton (Mercedes) staan gelijk in de WK-stand en gaan op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi uitvechten wie met de wereldtitel aan de haal gaat.

"Van vrijdag 10 december tot en met maandag 13 december zijn alle vrije trainingen, de kwalificatie en de race van de Grand Prix van Abu Dhabi in alle Nederlandse tv-huishoudens gratis te zien", laat Ziggo woensdag via de website van VodafoneZiggo weten. "Dat kan via Ziggo Sport op kanaal 14, maar ook via de kanalen van Ziggo Sport Totaal, die te verkrijgen zijn bij nagenoeg alle distributiepartijen in Nederland."

Volgens Marcel Beerthuizen, directeur Ziggo Sport, gaat het om een heel bijzonder evenement in Abu Dhabi. "Spannender dan de race komende zondag wordt het niet. Van zo'n unieke sportgebeurtenis moet heel Nederland kunnen meegenieten. Vandaar dat wij besloten hebben het raceweekend voor iedereen beschikbaar te maken."

Eerder dit jaar werd bekend dat de Nederlandse Formule 1-rechten van Ziggo naar de Nordic Entertainment Group (NENT) gaan. Daardoor zijn de races vanaf 2022 te bekijken via streamingdienst Viaplay.