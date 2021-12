Het EO-royaltyprogramma Blauw Bloed gaat volgend jaar zonder presentator verder. Jeroen Snel blijft wel eindredacteur van het programma, maar in de uitzendingen zullen alleen nog reportages over de Oranjes en andere koninklijke families te zien zijn, meldt de EO dinsdag.

De omroep wil de website blauwbloed.tv, die nu ruim 200.000 bezoekers per week trekt, actief gaan uitbouwen. De hoop is dat deze zet helpt om meer jongere kijkers aan te spreken. De reportages zullen on demand op NPO Start te zien zijn.

Daarnaast wordt elke vrijdagmiddag een reportage van Blauw Bloed op NPO1 uitgezonden. De reportage wordt wel voorafgegaan door een kort weekoverzicht met het laatste royaltynieuws. De laatste uitzending van Blauw Bloed 'oude stijl' is op zaterdag 11 december.

Snel laat weten er "heel dankbaar" voor te zijn dat hij Blauw Bloed achttien jaar lang op de oude manier heeft kunnen maken. "We hebben als team lang in onzekerheid gezeten over het vervolg. Ik ben blij dat royalty bij de NPO en bij de EO een plaats houdt en zie ernaar uit om nog veel mooie dingen over de koningshuizen te blijven maken."