Linda's Wintermaand werd zondagavond door zo'n 811.000 kijkers gezien en dat was meer dan de presentatrice van het programma had verwacht. Linda de Mol laat maandag aan persbureau ANP weten positief te zijn verrast door de cijfers.

De eerste aflevering van het praatprogramma op SBS6, waarin komiek en presentator André van Duin en visagiste en presentatrice Nikkie de Jager te gast waren, was het op tien na best bekeken programma van de zaterdagavond.

De Mol had met minder kijkers rekening gehouden, omdat haar programma concurrentie had van de Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië, het populaire Expeditie Robinson en de start van het nieuwe seizoen van Maestro. "Ik dacht vanmorgen: straks zijn het er maar 300.000", zegt ze.

De presentatrice verwacht dat de aflevering nog veel teruggekeken gaat worden. Volgens De Mol wordt namelijk niet alleen veel over de eerste aflevering gedeeld op sociale media, maar krijgt ze ook veel positieve reacties. "Mensen sturen me bijvoorbeeld dat ze het een mooie combinatie vinden, of dat André zo'n schat is en Nikkie zo leuk."

Ook zelf is De Mol blij met het eindresultaat. "Ik vind het een heel mooie aflevering."