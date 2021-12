Robert Doornbos was in gesprek met het bedrijf Viaplay over een rol als analyticus in de Formule 1-uitzendingen, maar kreeg vervolgens nooit een contract opgestuurd. De voormalig autocoureur vindt het onbegrijpelijk, vertelt hij bij Radio 538.

Afgelopen weekend werd bekend dat er bij Viaplay, dat vanaf volgend jaar de uitzendrechten rondom Formule 1 van Ziggo Sport overneemt, geen plek is voor Doornbos. "Viaplay heeft mij niet gekozen, gek genoeg. Daar moet ik me bij neerleggen. Het is onbegrijpelijk", vertelt de voormalig coureur die al negen jaar als analyticus werkzaam is.

"Ze hebben me uitgenodigd op gesprek en zouden een contract opsturen en ineens belden ze op met de mededeling dat ik wel eens een keer in de uitzending langs mocht komen", zegt hij over onderhandelingen met Viaplay, onderdeel van het Scandinavische bedrijf NENT.

De overeenkomst die hem zou worden gestuurd, is er nooit gekomen. Toen Doornbos hoorde dat er vier analisten zouden komen, was hij nog steeds in de veronderstelling dat hij daar onderdeel van uit zou maken. Later werd hij gebeld met de mededeling dat dit niet het geval was.

Doornbos is niet de enige die tot zijn verbazing niet aan de slag mag bij Viaplay. Ook commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij zijn vanaf volgend seizoen niet meer te zien en horen. Mol verdwijnt na dertig jaar als commentator.

Het commentaar bij de Formule 1-races wordt vanaf volgend jaar verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Amber Brantsen zal de vaste presentatrice zijn. Zij komt over van de NOS, waar ze sinds 2017 nieuwslezer was.